Экс-генсек НАТО призвал немедленно развернуть войска Запада на Украине
Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что западные страны должны немедленно приступить к развертыванию своих вооруженных сил на Украине. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.
По его мнению, в течение месяцев Франция и Великобритания пытались организовать «коалицию желающих», но сейчас она больше похожа на «коалицию ждущих».
Экс-генсек НАТО призвал превратить ее в «коалицию действующих» путем размещения войск на Украине. Он считает, что нельзя просто ждать заключения соглашения, а нужно самим добиваться мира.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что размещение воинских контингентов НАТО в соседнем государстве неприемлемо для РФ.
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