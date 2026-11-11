Экс-генсек НАТО призвал немедленно развернуть войска Запада на Украине

Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что западные страны должны немедленно приступить к развертыванию своих вооруженных сил на Украине. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

Франция заявила о готовности направить военный контингент на Украину в 2026 году

По его мнению, в течение месяцев Франция и Великобритания пытались организовать «коалицию желающих», но сейчас она больше похожа на «коалицию ждущих».

Экс-генсек НАТО призвал превратить ее в «коалицию действующих» путем размещения войск на Украине. Он считает, что нельзя просто ждать заключения соглашения, а нужно самим добиваться мира.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что размещение воинских контингентов НАТО в соседнем государстве неприемлемо для РФ.

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ФОТО: ТАСС / Markus Schreiber / AP
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