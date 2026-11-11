По его мнению, в течение месяцев Франция и Великобритания пытались организовать «коалицию желающих», но сейчас она больше похожа на «коалицию ждущих».



Экс-генсек НАТО призвал превратить ее в «коалицию действующих» путем размещения войск на Украине. Он считает, что нельзя просто ждать заключения соглашения, а нужно самим добиваться мира.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что размещение воинских контингентов НАТО в соседнем государстве неприемлемо для РФ.

