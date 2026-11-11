В Госдуме прокомментировали реакцию Буданова на вопрос о выводе ВСУ из Донбасса

Депутат Госдумы, политолог Александр Асафов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что нельзя наверняка сказать, чем руководствуется глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее тот отказался отвечать на вопросы о выводе ВСУ из Донбасса.

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Парламентарий назвал позицию украинского чиновника довольно разумной, поскольку обсуждение недостоверных версий или создание завышенных ожиданий уже приводило Киев к прекращению переговоров.

Также депутат объяснил, что Москва тоже не говорит о договоренностях, пока они не достигнуты.

По словам Асафова, у Буданова может быть субъектная позиция по этому вопросу, поэтому он не стал поспешно поддерживать позицию, которую Владимир Зеленский транслировал в нескольких интервью.

Недавно главе офиса украинского президента задали вопрос о выводе ВСУ из Донбасса. Он ушел от ответа и подчеркнул, что Киев не может говорить об итогах соглашений до достижения результата.

Ранее Буданов говорил, что Украина готова воевать годами.

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ФОТО: РИА Новости
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