ФХР потребовала допустить сборную России на МЧМ или перенести турнир
Федерация хоккея России (ФХР) обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с требованием обеспечить участие в молодежном чемпионате мира в Канаде либо перенести соревнования в другую страну. Об этом пишет «Матч ТВ».
ФХР в своем обращении потребовала, руководствуясь регламентирующими документами, обеспечить участие игроков из РФ в международном турнире.
Если выполнить это на территории Канады невозможно, Федерация настаивает на переносе состязания в другую страну.
Предстоящий молодежный чемпионат мира 2027 года пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.
Недавно руководитель Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк призвал IIHF наложить на Канаду санкции за отказ допустить россиян к МЧМ.
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