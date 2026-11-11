ФХР потребовала допустить сборную России на МЧМ или перенести турнир

ФХР в своем обращении потребовала, руководствуясь регламентирующими документами, обеспечить участие игроков из РФ в международном турнире.



Если выполнить это на территории Канады невозможно, Федерация настаивает на переносе состязания в другую страну.



Предстоящий молодежный чемпионат мира 2027 года пройдет с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире.



Недавно руководитель Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк призвал IIHF наложить на Канаду санкции за отказ допустить россиян к МЧМ.

