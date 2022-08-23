Глава МИД Британии заявила о готовности применения ядерного оружия

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, являющаяся одним из кандидатов на должность премьер-министра страны, заявила о готовности к применения ядерного оружия при необходимости. Об этом сообщает ТАСС.

Британцы испугались ухудшения жизни в стране в случае избрания Трасс премьером

Трасс отметила, что считает это «важной обязанностью премьер-министра».

Ранее в июле стало известно, что в финальный раунд выборов вышли экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которые набрали 137 и 113 голосов, соответственно. По плану, имя нового премьер-министра Великобритании станет известно 5 сентября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВеликобритания
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