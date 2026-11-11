«Меня радует, что появилась эта инициатива. Мы прекрасно понимаем, что если отрубается какая-то передающая вышка, то все остаются без связи. Мне кажется, что, во-первых, старых добрых сетей уже точно нет в новых домах, и что многие люди отказывались от этой радиоточки. Во-вторых, прежде чем такие решения принимать, нужно было провести ревизию. Например, в поселке Анавгай на Камчатке уже давно нет никакого проводного вещания. Я знаю, что орбитальное вещание радио тоже отрубали некоторые умельцы, «оптимизировали», поэтому нас на Дальнем Востоке людям говорили: «Доброй ночи» утром из Москвы. Видимо тогда они не осознавали масштаб своей страны. Когда они отрубали орбитальное вещание, то хотели так сэкономить», — раскрыла она.

По словам Лянге, сейчас важно понять, зачем планируют возродить эту сеть, и какой функционал там будет.

«Сейчас опыт показывает, что это старое радиовещание действительно может выручить. Ведь была еще другая идея: строили параллельную систему оповещения, какие-то громкоговорители от МЧС. Где эта система, кто ее видел? Мне кажется, что это предмет для исследования каких-то других органов. Люди отказывались от радиоточки, потому что надо было платить какие-то 15-20 рублей. Также люди отказывались и от домашних телефонов. Нынешнее государственное вещание не совсем конкурентоспособное. Не сказать, чтобы молодежь ломилась слушать радио, однако проводное радио могло бы работать даже при ядерном взрыве», — уверена она.

При этом Лянге также напомнила, что в современных домах нет радиоточек.

«В новых домах попробуйте найти эту радиоточку — ее не будет. Я живу в доме, построенном 13 лет назад. У меня нет радиоточки. Самый главный вопрос, в каком состоянии все то, на что не обращали внимания много десятилетий», — раскрыла она.

Ранее стало известно, что Минцифры предложит Госдуме законопроект, который обяжет операторов связи в течение 10 лет обеспечить все квартиры в многоквартирных домах интернетом на скорости не менее 1 Гбит/с на домохозяйство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



