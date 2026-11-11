Радиоточек не осталось? В России призвали дать новую жизнь проводному радиовещанию
Маргарита Лянге раскрыла НСН, что, по опыту, проводное радиовещание действительно может очень выручить и даже может пережить ядерный взрыв.
Проводное радиовещание — это очень важный инструмент, однако прежде чем давать ему вторую жизнь, надо проверить, где вообще в стране оно осталось, потому что в домах даже 10-летней давности радиоточек уже давно нет. Об этом НСН рассказала член Общественный палаты России, автор многих радиопередач Маргарита Лянге.
В Минцифры подготовили Стратегию развития отрасли связи, по которой проводное радио не только сохранят, но и дадут ему новую жизнь. Когда мобильная связь перегружена или в доме отключают электричество, именно такое радио остаётся самым надёжным способом предупредить людей об опасности, пишут «Известия». Для жителей многоэтажек проводное радио — незаменимый инструмент экстренного оповещения. В «Российских сетях вещания и оповещения» отметили, что сегодня сигнал охватывает более 20 миллионов человек. Лянге заявила, что решение, на самом деле, очень важное.
«Меня радует, что появилась эта инициатива. Мы прекрасно понимаем, что если отрубается какая-то передающая вышка, то все остаются без связи. Мне кажется, что, во-первых, старых добрых сетей уже точно нет в новых домах, и что многие люди отказывались от этой радиоточки. Во-вторых, прежде чем такие решения принимать, нужно было провести ревизию. Например, в поселке Анавгай на Камчатке уже давно нет никакого проводного вещания. Я знаю, что орбитальное вещание радио тоже отрубали некоторые умельцы, «оптимизировали», поэтому нас на Дальнем Востоке людям говорили: «Доброй ночи» утром из Москвы. Видимо тогда они не осознавали масштаб своей страны. Когда они отрубали орбитальное вещание, то хотели так сэкономить», — раскрыла она.
По словам Лянге, сейчас важно понять, зачем планируют возродить эту сеть, и какой функционал там будет.
«Сейчас опыт показывает, что это старое радиовещание действительно может выручить. Ведь была еще другая идея: строили параллельную систему оповещения, какие-то громкоговорители от МЧС. Где эта система, кто ее видел? Мне кажется, что это предмет для исследования каких-то других органов. Люди отказывались от радиоточки, потому что надо было платить какие-то 15-20 рублей. Также люди отказывались и от домашних телефонов. Нынешнее государственное вещание не совсем конкурентоспособное. Не сказать, чтобы молодежь ломилась слушать радио, однако проводное радио могло бы работать даже при ядерном взрыве», — уверена она.
При этом Лянге также напомнила, что в современных домах нет радиоточек.
«В новых домах попробуйте найти эту радиоточку — ее не будет. Я живу в доме, построенном 13 лет назад. У меня нет радиоточки. Самый главный вопрос, в каком состоянии все то, на что не обращали внимания много десятилетий», — раскрыла она.
Ранее стало известно, что Минцифры предложит Госдуме законопроект, который обяжет операторов связи в течение 10 лет обеспечить все квартиры в многоквартирных домах интернетом на скорости не менее 1 Гбит/с на домохозяйство, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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