По примеру Суджи? ВС РФ штурмуют Купянск
По данным СМИ, военные РФ вновь осуществили операцию «Поток», но теперь уже в Харьковской области.
ВС России продолжают наступление на стратегически важный населенный пункт в Харьковской области — Купянск. СМИ писали, что российские военные вновь применили тактику «прорыва по трубе», как это было сделано во время освобождения Суджи в Курской области в марте этого года. В Минобороны пока информацию не прокомментировали.
ШТУРМ КУПЯНСКА
Стало известно, что Вооруженные силы России для наступления на Купянск в Харьковской области вновь использовали газовую трубу. Таким образом, российские военные повторили операцию «Поток», с помощью которой удалось освободить Суджу в Курской области в марте 2025 года.
Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на аналитический паблик «Deep State» писало, что ВС РФ зашли в трубу в районе населенного пункта Лиман Первый и за четыре дня с помощью электросамокатов и лежанок на колесах добрались до Купянска.
«Таким образом, организованные группы добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги», - писало издание.
По мнению аналитиков, официальные лица на Украине могут опровергнут эту информацию, «но в самом Купянске уже есть позиции для взлета российских пилотов». При этом на момент написания материала в Министерстве обороны России информацию о новой операции «Поток» пока не комментировали.
Telegram-канал «Военная хроника» тоже сообщал, что российские военные «вышли в городские кварталы через лес» с помощью газопровода.
«Других подробностей пока не приводится, но, судя по тому, что все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», - писал канал.
Позже «РИА Новости» со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что 13 сентября группа 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ попала в окружение в лесном массиве возле Амбарного на Харьковском направлении. Также известно об уничтожении трех боевых групп противника, передает RT.
«Уничтожено три боевые группы противника. Одна из групп 143-й отдельной механизированной бригады, усиленная военнослужащими 114-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, окружена в лесном массиве возле Амбарного. Идет ее уничтожение», - указано в материале.
ЗНАЧЕНИЕ КУПЯНСКА
Накануне подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко говорил, что за текущую неделю российские военные продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области и взяли под огневой контроль две ж/д станции: Купянск-Южный и Заосколье. По его словам, ВС РФ зачищают местность в районах и закрепляются на новых позициях в Купянске.
До этого Марочко сообщил, что 10 сентября российские штурмовики, продвигаясь в южном направлении в Купянске, взяли под контроль участок трассы протяженностью в 1,5 километра, на которую до недавних пор опиралась логистика ВСУ, передает ТАСС.
К настоящему моменту ВС РФ взяли под контроль уже около половины территории Купянска. Потеря этого города может стать одной из наиболее чувствительных для ВСУ за последнее время. После его освобождения российские войска получат возможность продвигаться дальше на запад и в перспективе объединить фронт с участком в Волчанске.
Особая важность Купянска, в первую очередь, заключается в его стратегическом значении, которое позволяет российским войскам развить наступление, в том числе в ДНР. К тому же город имеет историческое и транспортное значение: когда-то он был столицей Украины и соединяет автодорогами и железнодорожными путями десяток крупных городов.
Военный блогер Юрий Подоляка в беседе с НСН отмечал, что освобождение Покровска и Купянска нанесет сокрушительный удар по логистике ВСУ.
«Если российская армия добьется успеха, то автоматически падает и Константиновка (в сентябре мы вполне можем ее освободить), а дальше — Славянск, Краматорск», - сказал он.
Марочко также указывал на важность Купянска для ВСУ.
«И Красноармейск, и Купянск стратегически важны для украинской армии. Это очень большие логистические центры, где сосредоточено огромное количество военных объектов, а также средств вооружения и личного состава ВСУ. Украинское командование понимает, что с утратой этих населенных пунктов они получат огромный удар по группировке вооруженных формирований Украины в целом. Украинское командование не жалеет ресурсов и подбрасывает сюда все больше резервов», - добавил он в интервью НСН.
ОПЕРАЦИЯ «ПОТОК»
13 марта 2025 года в Минобороны России объявили о полном возвращении Суджи в Курской области под контроль российских войск. Наиболее известной операцией по освобождению города стал «Поток» (в некоторых источниках — «Труба»). ВС России, передвигаясь по газовой трубе, за два дня преодолели 15 километров и 750 метров. В операции приняли участие 600 штурмовиков.
Она началась еще 8 марта. В ней участвовали сводные подразделения добровольческого отряда «Ветераны», 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат». Бойцы в течение шести дней двигались по газопроводу, что позволило им выйти в тыл ВСУ и освободить несколько населенных пунктов, включая Правда, Косицу и Михайловку.
По словам командира ДРШБр «Восток» с позывным Зомби, всего на подготовку ушло более трех недель: для удачного прохождения по газопроводу выкачали газ и вместо него закачали кислород, передает «РИА Новости». После этого началась работа по оборудованию выходов на поверхность, где были созданы накопители для личного состава, а также организованы склады боеприпасов, еды и воды, добавил он. Известно, что штурмовики передвигались по трубе маленькими группами, чтобы не раскрыть свои планы и не дать себя обнаружить.
Ранее начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал операцию по проходу военных России по трубе к Судже неожиданной для ВСУ, напоминает «Радиоточка НСН».
