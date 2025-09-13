ШТУРМ КУПЯНСКА

Стало известно, что Вооруженные силы России для наступления на Купянск в Харьковской области вновь использовали газовую трубу. Таким образом, российские военные повторили операцию «Поток», с помощью которой удалось освободить Суджу в Курской области в марте 2025 года.

Издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на аналитический паблик «Deep State» писало, что ВС РФ зашли в трубу в районе населенного пункта Лиман Первый и за четыре дня с помощью электросамокатов и лежанок на колесах добрались до Купянска.

«Таким образом, организованные группы добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг в контролируемый лес. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги», - писало издание.