В Госдуме предложили выплачивать от 550 тысяч рублей многодетным на ипотеку
В Госдуму будет внесен проект закона, изменяющий порядок выплат многодетным семьям на погашение ипотечного кредита, сообщает ТАСС.
Документ предполагает переход от фиксированной суммы поддержки к расчетной. Действующая норма предусматривает выплату 450 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Законопроект устанавливает, что государственная помощь будет определяться как 6,4% от суммы ипотечного кредита, но не может быть менее 550 тысяч рублей.
Как отметил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, такой подход учитывает инфляцию и рост стоимости недвижимости, предотвращая при этом резкий рост бюджетных расходов. Отмечается, что инициатива направлена на повышение социальной справедливости и эффективности демографической политики.
Ранее глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала списывать ипотеку при рождении третьего ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
