Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за враждебности к РФ
21 декабря 202508:02
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позволил себе резкую историческую аналогию, сообщает телеканал М1.
В своём выступлении он сравнил главу европейской дипломатии Каю Каллас с двумя личностями, потерпевшими поражение в России, — Наполеоном Бонапартом и Адольфом Гитлером.
По словам главы правительства, европейский дипломат, по иронии, пытается продолжить эту «традицию».
Также Орбан указал, что неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
