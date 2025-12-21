Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за враждебности к РФ

Три человека погибли, 40 госпитализированы после отравления в пансионате в Подмосковье Турция принимает дополнительные меры для защиты надводных и подводных объектов в Чёрном море на фоне инцидентов с дронами Гонконгский грипп опасен тем, что вызывает много осложнений Средняя цена билетов на спектакль «8 разгневанных женщин» в МХТ имени Чехова составила 24 296 рублей