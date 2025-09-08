Полковник Ходаренок рассказал, как Россия ударит по силам НАТО на Украине

По его мнению, после этого по ним может быть нанесён ракетный удар, в том числе в пунктах выгрузки, например, в портах или аэродромах.

«Для массированных и групповых ударов могут быть привлечены части и соединения ракетных войск и артиллерии, дальней и оперативно-тактической авиации, силы ВМФ, беспилотные летательные аппараты», — уточнил эксперт.

Ходаренок не исключил, что также можно обозначить подготовку к нанесению демонстрационных ядерных ударов посредством взлёта самолётов-носителей такого оружия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готовность отправить войска на Украину после установления перемирия или мира выразили 26 стран, сообщает RT.

