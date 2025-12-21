В Кремле заявили, что Путин готов провести диалог с Макроном

«Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном», — заявил пресс-секретарь.

Отмечается, что в случае наличия у глав двух государств политической воли к переговорам это можно «только положительно» оценить.

Ранее Мкрон заявил, что Европе следует возобновить диалог с Россией. Он считает, что разговор с Путиным снова «станет полезным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

