В Кремле заявили, что Путин готов провести диалог с Макроном
Президент России Владимир Путин выразил готовность провести диалог с коллегой из Францит Эммануэлем Макроном, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном», — заявил пресс-секретарь.
Отмечается, что в случае наличия у глав двух государств политической воли к переговорам это можно «только положительно» оценить.
Ранее Мкрон заявил, что Европе следует возобновить диалог с Россией. Он считает, что разговор с Путиным снова «станет полезным», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При взрыве в Химках погиб подросток
- В Кремле заявили, что Путин готов провести диалог с Макроном
- Якутия побила показатель по минимальной температуре во всем мире
- Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за враждебности к РФ
- Нацразведка США: РФ не планирует контролировать всю Украину
- В Госдуме предложили выплачивать от 550 тысяч рублей многодетным на ипотеку
- Актер Ефремов снова открыл ИП
- Каллас по решению суда публично опровергла свою ложь о депутате
- Лавров вспомнил закон Ньютона в ответ на заявления о санкциях
- СМИ: Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $700 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru