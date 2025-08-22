Главное изменение за два года в военной отрасли — новая тактика ВС РФ, но скорость принятия решений в Минобороны РФ пока еще не такая быстрая, как хотелось бы солдатам, рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин в беседе с НСН.

Мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетта Пригожина заявила, что «марш вагнеровцев» на Москву не был бунтом или попыткой президента России, а решение было принято спонтанно. По ее мнению, сын был возмущен ситуацией на фронте и в войсках, и просто «хотел достучаться до военного руководства»: «План был поговорить, ведь сколько он ни говорил, никто его не слышал». Об этом женщина заявила в интервью «Фонтанке.ру», приуроченному ко второй годовщине гибели Пригожина в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. Военкор Стешин отметил, что за два года после «похода Вагнера на Москву» российская армия сильно изменила свою тактику.