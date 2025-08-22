Военкор раскрыл, что изменилось после «мятежа Пригожина»
За два года с момента выступления ЧВК «Вагнер» российская армия кардинально изменила тактику, заявил НСН Дмитрий Стешин.
Главное изменение за два года в военной отрасли — новая тактика ВС РФ, но скорость принятия решений в Минобороны РФ пока еще не такая быстрая, как хотелось бы солдатам, рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин в беседе с НСН.
Мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетта Пригожина заявила, что «марш вагнеровцев» на Москву не был бунтом или попыткой президента России, а решение было принято спонтанно. По ее мнению, сын был возмущен ситуацией на фронте и в войсках, и просто «хотел достучаться до военного руководства»: «План был поговорить, ведь сколько он ни говорил, никто его не слышал». Об этом женщина заявила в интервью «Фонтанке.ру», приуроченному ко второй годовщине гибели Пригожина в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. Военкор Стешин отметил, что за два года после «похода Вагнера на Москву» российская армия сильно изменила свою тактику.
«У нас очень изменилась тактика за последнее время. Не в укор Пригожину, но Бахмут, Соледар, Попасную брали в лоб, потери могли быть меньше, я работал там как журналист. А сейчас армия применяет охваты, потому что после лобовых штурмов остаются разрушенные города, с которыми непонятно, что дальше делать. Сегодня мы обходим населенные пункты, а не начинаем долбиться прямо в оборону врага, и целенаправленно занимаем укрепрайоны и мелкие поселки, беря противника в кольцо», — подчеркнул он.
Одной из причин для «похода на Москву» сам Пригожин называл недостаточно компетентное, по его мнению, управление армией и отказ в снабжении боеприпасами частей ЧВК «Вагнер» со стороны Министерства обороны. «Возьмите Курск (имеется ввиду вторжение украинской армии на территорию Курской области 6 августа 2024 года - примечание НСН), сколько он говорил, что там надо делать заграждения. Он очень из-за этого всего переживал», — рассказала Виолетта Пригожина.
Стешин добавил, что сейчас вопросов к военному руководству гораздо меньше, и перед ним стоят новые важные задачи.
«Единственное, что хотелось бы улучшить, это то, чтобы была быстрее реакция Минобороны на запросы, но, по-видимому, пока система не способна реагировать так быстро, как нам бы хотелось. Сейчас главное — завершить испытания и поставить в войска антидроновую систему, работающую в малом небе на небольших высотах против FPV-дронов, которая уже разработана, и закрыть дефицит мототехники, ее не хватает сейчас, так как это основное средство передвижения на открытой местности», — подчеркнул он.
Мятеж ЧВК «Вагнер» — вооружённое выступление военизированного формирования ЧВК «Вагнер» 23—24 июня 2023 года, в ходе которого бойцы взяли под контроль Ростов-на-Дону, въехав в город в том числе и на танках, а затем в течение дня с минимальным сопротивлением прошли Воронежскую и Липецкую области, направляясь к Москве. Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России об остановке продвижения всех частей и их возвращении в места дислокации.
В ходе развернувшихся событий вагнеровцы сбили военный самолет и шесть вертолетов Минобороны РФ: погибли 15 человек. Виолетта Пригожина считает это «случайностью и провокацией», не имеющей отношения к её сыну.
Последовавшие спустя год аресты в структурах Минобороны РФ связывали с влиянием Пригожина, напоминает НСН.
