В Госдуме рассказали, когда и как завершится СВО

Он отметил, что в настоящее время основной задачей российской армии является полное освобождение новых субъектов РФ и создание буферной зоны.

Кроме того, Соболев указал, что «самым лучшим вариантом победы» станет «создание союзного государства России, Украины и Белоруссии»

«Эта цель видится ещё где-то вдали, но это то, к чему нужно стремиться, на мой взгляд», – заключил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без искоренения его первопричин, сообщает RT.

