В Госдуме рассказали, когда и как завершится СВО
Специальная военная операция (СВО) завершится после того, как будут достигнуты её главные цели - демилитаризация и денацификация Украины. Об этом сайту aif.ru заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Он отметил, что в настоящее время основной задачей российской армии является полное освобождение новых субъектов РФ и создание буферной зоны.
Кроме того, Соболев указал, что «самым лучшим вариантом победы» станет «создание союзного государства России, Украины и Белоруссии»
«Эта цель видится ещё где-то вдали, но это то, к чему нужно стремиться, на мой взгляд», – заключил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без искоренения его первопричин, сообщает RT.
