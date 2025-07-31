Бородай назвал условие и сроки полного освобождения Донбасса
За Краматорск и Славянск ВСУ будут «биться всерьез», бросят на это все ресурсы, заявил НСН Александр Бородай.
После Часова Яра российским войскам необходимо взять Константиновку, на это могут уйти недели и даже месяцы, и только потом начнется борьба за Краматорск и Славянск, взятие которых будет означать полное освобождение Донбасса, заявил НСН экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.
Российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны. Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее города Артемовска (украинское название — Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в мае 2023 года. Город находится на возвышенности и служит «ключом» к Донбассу, как писала The New York Times, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов. Бородай рассказал о дальнейшей стратегии.
«Впереди еще Константиновка, без этого мы к Краматорску и Славянску близко не подойдем. Сейчас идет операция по охвату Константиновки. Восточной частью Часова Яра мы овладели еще в мае 2024 года, я хорошо знаю эти места. Моя бригада участвовала в операции по освобождению населенного пункта. Операция была осуществлена глубоким охватом с разных сторон и перерезанием коммуникаций, с помощью которых противник мог снабжать себя. По факту Часов Яр уже много месяцев был серой зоной, мы туда не могли полностью зайти», - рассказал он.
Бородай отметил, что за Краматорск и Славянск ВСУ будут «биться всерьез».
«Напомню еще раз, что за Часов Яр мы бились с мая 2024 года, а сейчас июль 2025 года. Если не произойдет существенного падения боеспособности ВСУ, то впереди укрепленная Константиновка. На нее могут уйти как недели, так и месяцы. Все будет зависеть от ресурсов, которые ВСУ будут готовы бросить на защиту Константиновки. Основные их крепости - это, конечно, Краматорск и Славянск. Это крупные города, за них противник настроен драться всерьез. Если мы их возьмем, полное освобождение Донбасса будет приближаться к завершению. На этом направлении это единственные крупные транспортные узлы», - добавил собеседник НСН.
Освобождение Покровска и Купянска нанесет сокрушительный удар по логистике ВСУ, при этом вполне вероятно, что Покровск будет освобожден уже до конца лета. Об этом НСН заявил военный блогер Юрий Подоляка.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кодекс чести и смекалка : Почему главным героем игры «Земский собор» стал казак
- Судебные приставы изъяли у коррупционеров 645,9 млн объектов имущества
- Лукашенко заявил, что Россия является гарантом безопасности для Белоруссии
- «Не от плохого цемента»: В «Опоре России» раскрыли причину разрушения домов
- Бородай назвал условие и сроки полного освобождения Донбасса
- Верховная рада восстановила независимость антикоррупционных органов
- «Аэрофлот» возобновит полеты из Москвы в Тегеран в августе
- Депутаты Верховной рады подрались на заседании по законопроекту о НАБУ и САП
- Крем, медузы и солнце: Мясников объяснил «аллергию на море» в Турции и Египте
- ВС России взяли в плен 50 солдат ВСУ за время освобождения Часова Яра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru