После Часова Яра российским войскам необходимо взять Константиновку, на это могут уйти недели и даже месяцы, и только потом начнется борьба за Краматорск и Славянск, взятие которых будет означать полное освобождение Донбасса, заявил НСН экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.

Российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны. Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее города Артемовска (украинское название — Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в мае 2023 года. Город находится на возвышенности и служит «ключом» к Донбассу, как писала The New York Times, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов. Бородай рассказал о дальнейшей стратегии.