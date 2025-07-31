Бородай назвал условие и сроки полного освобождения Донбасса

За Краматорск и Славянск ВСУ будут «биться всерьез», бросят на это все ресурсы, заявил НСН Александр Бородай.

После Часова Яра российским войскам необходимо взять Константиновку, на это могут уйти недели и даже месяцы, и только потом начнется борьба за Краматорск и Славянск, взятие которых будет означать полное освобождение Донбасса, заявил НСН экс-премьер ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай.

Российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны. Часов Яр расположен примерно в 10 км западнее города Артемовска (украинское название — Бахмут), о взятии которого российское Минобороны отчиталось в мае 2023 года. Город находится на возвышенности и служит «ключом» к Донбассу, как писала The New York Times, поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов. Бородай рассказал о дальнейшей стратегии.

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«Впереди еще Константиновка, без этого мы к Краматорску и Славянску близко не подойдем. Сейчас идет операция по охвату Константиновки. Восточной частью Часова Яра мы овладели еще в мае 2024 года, я хорошо знаю эти места. Моя бригада участвовала в операции по освобождению населенного пункта. Операция была осуществлена глубоким охватом с разных сторон и перерезанием коммуникаций, с помощью которых противник мог снабжать себя. По факту Часов Яр уже много месяцев был серой зоной, мы туда не могли полностью зайти», - рассказал он.

Бородай отметил, что за Краматорск и Славянск ВСУ будут «биться всерьез».

«Напомню еще раз, что за Часов Яр мы бились с мая 2024 года, а сейчас июль 2025 года. Если не произойдет существенного падения боеспособности ВСУ, то впереди укрепленная Константиновка. На нее могут уйти как недели, так и месяцы. Все будет зависеть от ресурсов, которые ВСУ будут готовы бросить на защиту Константиновки. Основные их крепости - это, конечно, Краматорск и Славянск. Это крупные города, за них противник настроен драться всерьез. Если мы их возьмем, полное освобождение Донбасса будет приближаться к завершению. На этом направлении это единственные крупные транспортные узлы», - добавил собеседник НСН.

Освобождение Покровска и Купянска нанесет сокрушительный удар по логистике ВСУ, при этом вполне вероятно, что Покровск будет освобожден уже до конца лета. Об этом НСН заявил военный блогер Юрий Подоляка.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
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