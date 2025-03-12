Миронов предложил присвоить звание Героя России участникам операции «Поток»

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился с инициативой о присвоении звания Героя Российской Федерации бойцам, принимавшим участие в операции «Поток». Соответствующее обращение направлено на имя президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В письме подчеркивается, что действия участников операции сыграли ключевую роль в освобождении промзоны в городе Суджа Курской области. Миронов назвал спецоперацию «уникальной по своей тактике» и заявил, что ее значение трудно переоценить.