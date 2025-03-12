Миронов предложил присвоить звание Героя России участникам операции «Поток»
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился с инициативой о присвоении звания Героя Российской Федерации бойцам, принимавшим участие в операции «Поток». Соответствующее обращение направлено на имя президента, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В письме подчеркивается, что действия участников операции сыграли ключевую роль в освобождении промзоны в городе Суджа Курской области. Миронов назвал спецоперацию «уникальной по своей тактике» и заявил, что ее значение трудно переоценить.
По его словам, этот эпизод стал поворотным моментом в освобождении региона и продемонстрировал высокий уровень боевой подготовки и мужества российских военных.
Ранее Добровольческий корпус сообщил, что бойцы разведывательно-штурмовой бригады «Ветераны» и штурмовой бригады «Восток» совместно с военнослужащими 11-й воздушно-десантной бригады, 72-й мотострелковой бригады, а также спецподразделением «Аида» из состава спецназа «Ахмат» провели обходной маневр, используя газопровод и подземный ход для выхода в тыл украинских позиций, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru