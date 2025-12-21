СМИ: Банки стали запрашивать связь получателя денег с отправителем

Банки в России на фоне мошенничества начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод, сообщает РИА Новости.

ВТБ: Мошенники переключились на схемы с наличными деньгами

При намерении перевести большую сумму операция блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник банка, задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом.

Кроме того, работник организации уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент хотел перевести.

Ранее президент России Владимир Путин дал Росфинмониторингу право получать данные о переводах через СБП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ДеньгиБанки

