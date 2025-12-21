СМИ: Банки стали запрашивать связь получателя денег с отправителем
Банки в России на фоне мошенничества начали запрашивать у клиентов при перечислении большой суммы денег родственную связь с человеком, которому планируется совершить перевод, сообщает РИА Новости.
При намерении перевести большую сумму операция блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник банка, задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом.
Кроме того, работник организации уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент хотел перевести.
Ранее президент России Владимир Путин дал Росфинмониторингу право получать данные о переводах через СБП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Банки стали запрашивать связь получателя денег с отправителем
- При взрыве в Химках погиб подросток
- В Кремле заявили, что Путин готов провести диалог с Макроном
- Якутия побила показатель по минимальной температуре во всем мире
- Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за враждебности к РФ
- Нацразведка США: РФ не планирует контролировать всю Украину
- В Госдуме предложили выплачивать от 550 тысяч рублей многодетным на ипотеку
- Актер Ефремов снова открыл ИП
- Каллас по решению суда публично опровергла свою ложь о депутате
- Лавров вспомнил закон Ньютона в ответ на заявления о санкциях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru