СМИ: Банки стали запрашивать связь получателя денег с отправителем

При намерении перевести большую сумму операция блокируется, после чего с клиентом связывается сотрудник банка, задает ряд вопросов, среди которых полные данные человека и его родственная связь с клиентом.

Кроме того, работник организации уточняет, куда планируется потратить деньги, которые клиент хотел перевести.

Ранее президент России Владимир Путин дал Росфинмониторингу право получать данные о переводах через СБП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

