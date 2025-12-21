При взрыве в Химках погиб подросток
В результате детонации взрывоопасного бытового предмета в Сходне еще два человека, в том числе несовершеннолетний мальчик, получили ранения.
Вечером 20 декабря в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня прогремел взрыв. В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали. Их доставили в медучреждения.
ВЗРЫВ В ХИМКАХ
Инцидент произошел в субботу вблизи дома №1 в Банном переулке в Сходне. Изначально предполагалось, что причиной взрыва могла стать детонация СВУ, находящегося на земле, как это было осенью в подмосковном Красногорске. Тогда 10-летний ребенок поднял с земли подозрительный сверток с деньгами, в результате чего мальчику оторвало пальцы.
Однако выяснилось, что взрыв в Химках был сильнее. В МВД объявили, что хлопок раздался из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом бытового назначения, пишет RT. В Следственном комитете уточнили, что взорвавшийся предмет был пиротехническим устройством.
«Известия» опубликовали кадры с места происшествия. На видео заметны полицейские машины, а также скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. Место взрыва в Химках оцепили полицейские.
СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШИХ
В Минздраве Московской области подтвердили, что в результате ЧП в Химках погиб 12-летний подросток. Он скончался до приезда скорой помощи. В Минздраве также сообщили, что в происшествии пострадал 15-летний подросток, который шел вместе с погибшим, и проходившая мимо них 51-летняя женщина.
Известно, что она получила минно-взрывную травму передней поверхности бедра. Пострадавшую прохожую госпитализировали в Химкинскую областную больницу.
15-летний подросток получил множественные осколочные ранения лица и плечевой артерии, его доставили в ДНКЦ им. Рошаля. В Минздраве добавили, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.
Позже уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что раненного при взрыве подростка прооперировали. В своем Telegram-канале она написала, что состояние пострадавшего оценивается как стабильное. По ее словам, после операции мальчика перевели в реанимацию, в больнице с ребенком находится его мать, передает RT.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
ЗАКРЫТОЕ СООБЩЕСТВО
СМИ писали, что в момент ЧП в Химках сдетонировал регенеративный патрон РП-4, который находился в рюкзаке погибшего. Сообщалось, что подростки нашли это устройство в лесополосе. «Российская газета» писала, что погибший мальчик сначала пытался поджечь его. Согласно информации издания, когда патроны не взорвались после нагрева, один из мальчиков положил их в рюкзак.
По данным Telegram-канала «Baza», подростки состояли в закрытом сообществе, члены которого посещали заброшенные объекты гражданской обороны, а также снимали взрывы патронов и выкладывали видео в закрытые группы.
Известно, что подростки уже поджигали регенеративные патроны во время своих предыдущих встреч. Отмечается, что несколько раз устройства взрывались с задержкой, однако тогда обошлось без пострадавших.
Ранее психолог, медиатор Юлия Куликова-Цай в пресс-центре НСН назвала нехватку социальной поддержки подростков важной проблемой.
