При взрыве в Химках погиб подросток

ВЗРЫВ В ХИМКАХ

Инцидент произошел в субботу вблизи дома №1 в Банном переулке в Сходне. Изначально предполагалось, что причиной взрыва могла стать детонация СВУ, находящегося на земле, как это было осенью в подмосковном Красногорске. Тогда 10-летний ребенок поднял с земли подозрительный сверток с деньгами, в результате чего мальчику оторвало пальцы.

Однако выяснилось, что взрыв в Химках был сильнее. В МВД объявили, что хлопок раздался из-за неосторожного обращения с взрывоопасным предметом бытового назначения, пишет RT. В Следственном комитете уточнили, что взорвавшийся предмет был пиротехническим устройством.

«Известия» опубликовали кадры с места происшествия. На видео заметны полицейские машины, а также скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. Место взрыва в Химках оцепили полицейские.