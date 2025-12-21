Актер Ефремов снова открыл ИП

Сведения о регистрации ИП поданы 19 декабря в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы по Москве. Основные виды деятельности -«представление в средствах массовой информации». Кроме того, в документах значится «деятельность в области фотографии».

До этого актёр регистрировался как индивидуальный предприниматель в 2010 и 2012 годах, однако затем прекращал работу.

Ранее режиссёр Никита Михалков заявил, что Ефремов «постепенно потерял реальность», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

