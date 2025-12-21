Лавров вспомнил закон Ньютона в ответ на заявления о санкциях
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о влиянии санкций на сотрудничество РФ со странами Африки, процитировал третий закон Ньютона, сообщает «Коммерсант».
Дипломат заявил, что на каждое действие найдется противодействие. Принцип универсален и применим как к физике, так и к международным отношениям. Глава МИД указал, что российская сторона концентрируется не на реакции на ограничения, а на практической работе по согласованию с партнерами механизмов, которые позволят сохранить торгово-экономические связи.
Ранее Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов РФ, Лавров назвал африканское направление одним из приоритетов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
