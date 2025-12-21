Якутия побила показатель по минимальной температуре во всем мире

«Золото» мирового холода досталось Покровску с отметкой –51.7°C. На втором месте расположилась метеостанция Сухана в Оленекском районе республики (–49.4°C), а «бронзу» взяло якутское село Крест-Хальджай с температурой –48.7°C.

Антиподом якутским морозам стала жара в Южном полушарии. Два первых места в «тепловом» рейтинге заняла Австралия: в Телфере +44.1°C, в аэропорту Сиднея +42.6°C. Третьей стала Южно-Африканская Республика (Апингтон, +39.2°C).

Что касается погоды в столичном регионе, то максимум тепла зафиксирован в Черустах (+1.6°C), а рекорд ночного холода принадлежит Кашире (–3.2°C).

В Екатеринбурге, Тюмени, Новосибирске в первой половине декабря было два потепления с плюсом, а также два похолодания, когда температура проваливалась в 30 градусов мороза, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

