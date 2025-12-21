Нацразведка США: РФ не планирует контролировать всю Украину
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард опровергла в соцсети Х информацию агентства Reuters о том, что Россия якобы планирует установить контроль над всей Украиной и другими постсоветскими странами.
Она назвала эти данные «ложью и пропагандой». Габбард считает, что Reuters сознательно распространяет подобные нарративы по указке «разжигателей войны», стремящихся сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.
Глава ведомства заявила, что истинная цель таких публикаций — запугать общественность и заручиться её поддержкой для эскалации конфликта, чего, по её мнению, добиваются НАТО и ЕС, чтобы втянуть Вашингтон в прямое противостояние с Москвой.
Директор Нацразведки отмечает, что американское разведсообщество, напротив, располагает данными о стремлении РФ избежать масштабной войны с НАТО.
Ранее глава российского Минобороны Андрей Белоусов заявил, что входящие в НАТО страны значительно наращивают траты на войну и готовят инфраструктуру к переброске войск в сторону России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
