Она назвала эти данные «ложью и пропагандой». Габбард считает, что Reuters сознательно распространяет подобные нарративы по указке «разжигателей войны», стремящихся сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа.

Глава ведомства заявила, что истинная цель таких публикаций — запугать общественность и заручиться её поддержкой для эскалации конфликта, чего, по её мнению, добиваются НАТО и ЕС, чтобы втянуть Вашингтон в прямое противостояние с Москвой.

Директор Нацразведки отмечает, что американское разведсообщество, напротив, располагает данными о стремлении РФ избежать масштабной войны с НАТО.

Ранее глава российского Минобороны Андрей Белоусов заявил, что входящие в НАТО страны значительно наращивают траты на войну и готовят инфраструктуру к переброске войск в сторону России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

