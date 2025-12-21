Каллас по решению суда публично опровергла свою ложь о депутате
Глава евродипломатии Кая Каллас выполнила решение суда и официально опровергла свои обвинения в адрес депутата от эстонской Консервативной народной партии (EKRE) Варро Вооглайде, сообщает ERR.
Суд признал не соответствующими действительности два утверждения: о нападениях на полицию во время митинга на Тоомпеа 17 февраля 2022 года, а также о том, что депутат и EKRE были организаторами акции на площади Вабадузе 23 октября 2021 года.
Каллас признала, что эти заявления были ошибочными.
Эстонский суд установил, что на митингах, связанных с Вооглайдом и EKRE, не было зафиксировано ни одного случая нападений на правоохранителей, и признал заявления Каллас необоснованными.
Ранее Каллас заявила, что РФ останется угрозой для ЕС даже после окончания СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каллас по решению суда публично опровергла свою ложь о депутате
- Лавров вспомнил закон Ньютона в ответ на заявления о санкциях
- СМИ: Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $700 млрд
- СМИ: США и Венесуэла глушат сигналы GPS в Карибском бассейне
- Путину получил выпечку из пекарни, владелец которой задавал вопрос на «прямой линии»
- Концерт Долиной отменили из-за ажиотажа вокруг ее имени
- Медики спасли жизнь ребенку, пострадавшему от взрыва в Химках
- США попытались задержать еще одно судно у побережья Венесуэлы
- Скончался советский и российский композитор Геннадий Белов
- Дмитриев: Переговоры в Майями проходят конструктивно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru