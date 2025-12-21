Каллас по решению суда публично опровергла свою ложь о депутате

Суд признал не соответствующими действительности два утверждения: о нападениях на полицию во время митинга на Тоомпеа 17 февраля 2022 года, а также о том, что депутат и EKRE были организаторами акции на площади Вабадузе 23 октября 2021 года.

Каллас признала, что эти заявления были ошибочными.

Эстонский суд установил, что на митингах, связанных с Вооглайдом и EKRE, не было зафиксировано ни одного случая нападений на правоохранителей, и признал заявления Каллас необоснованными.

Ранее Каллас заявила, что РФ останется угрозой для ЕС даже после окончания СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

