Каллас по решению суда публично опровергла свою ложь о депутате

Глава евродипломатии Кая Каллас выполнила решение суда и официально опровергла свои обвинения в адрес депутата от эстонской Консервативной народной партии (EKRE) Варро Вооглайде, сообщает ERR.

Суд признал не соответствующими действительности два утверждения: о нападениях на полицию во время митинга на Тоомпеа 17 февраля 2022 года, а также о том, что депутат и EKRE были организаторами акции на площади Вабадузе 23 октября 2021 года.

Каллас признала, что эти заявления были ошибочными.

Эстонский суд установил, что на митингах, связанных с Вооглайдом и EKRE, не было зафиксировано ни одного случая нападений на правоохранителей, и признал заявления Каллас необоснованными.

ФОТО: dpa / ТАСС
