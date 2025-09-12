Над Россией сбили 221 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО нейтрализовали более 200 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указали в ведомстве.

Самую массированную атаку отразили в Брянской области, где сбили 85 дронов. Кроме того, 42 БПЛА уничтожили в Смоленской области, 28 – в Ленинградской, 18 – в Калужской, 14 – в Новгородской, по девять – в Орловской области и Московском регионе. Еще семь дронов сбили над Белгородской областью, по три – над Ростовской и Тверской областями, по одному – над Псковской, Тульской, Курской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столицу пытались атаковать девять беспилотников, пишет Ura.ru.

