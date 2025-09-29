Трамп назвал признание Палестины рядом стран «глупостью»

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ошибочным решение некоторых государств признать палестинскую государственность. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам американского лидера, такие шаги предприняли «некоторые европейские союзники и друзья», однако он назвал их решение «глупостью». Трамп предположил, что страны пошли на этот шаг из-за усталости от многолетнего ближневосточного конфликта.

Белый дом представил план Трампа по Газе

Вопрос признания палестинской государственности остается одним из центральных в ближневосточном урегулировании. С конца 1980-х годов Палестина добивается международного признания, и к 2025 году ее поддержали уже 156 стран. Однако США, Израиль и часть западных союзников продолжают возражать против такого шага.

В сентябре 2025 года Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официально признали Палестину. Ранее на сессии Генассамблеи ООН аналогичные решения приняли Франция, Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако. Израиль резко критикует эти шаги, считая их ударом по переговорам и фактором, усиливающим радикальные силы в регионе, передает «Радиоточка НСН».

