Трамп назвал признание Палестины рядом стран «глупостью»

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает ошибочным решение некоторых государств признать палестинскую государственность. Об этом он сказал на пресс-конференции в Белом доме после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам американского лидера, такие шаги предприняли «некоторые европейские союзники и друзья», однако он назвал их решение «глупостью». Трамп предположил, что страны пошли на этот шаг из-за усталости от многолетнего ближневосточного конфликта.