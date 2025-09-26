В ХАМАС заявили о готовности отказаться от управления сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС готово выйти из управления сектором Газа. Об этом заявил член политбюро организации Гази Хамад американскому каналу CNN.

По словам Хамада, движение может отказаться от управления анклавом, с этим «нет проблем». В то же время он отметил, что ХАМАС - часть палестинского общества, и его нельзя исключать из переговорного процесса и других обсуждений.

Также Хамад рассказал, что вооруженное крыло движения имеет легальное право на применение оружия для борьбы с оккупацией, и ХАМАС «никогда не сдастся».

Кроме того, член политбюро высказался о переговорном процессе, указав, что он полностью заморожен. Политик частично возложил вину за это на США, которые не являются «честными и нейтральными посредниками».

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не будет находиться у власти в Газе и должно будет сдать оружие Палестинской национальной администрации, пишет «Свободная пресса».

