«Огненный пояс» и танки: Израиль начал наземное наступление на сектор Газа
Израильские танки вошли в сектор Газа, за сутки погибли десятки человек, а небо разрезано «огненным поясом» от нескончаемых авиаударов. Что известно о наземного операции ЦАХАЛ — в материале НСН.
Израиль начал наступление на сектор Газа. По данным издания Axios, военные начали наземную операцию с целью взять под контроль город.
Правительство премьера-министра страны Биньямина Нетаньяху говорит, что эта операция направлена на искоренение радикального палестинского движения ХАМАС.
Вечером 15 сентября израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по городу. По предварительным данным, их было около 37. Для ударов применялись роботы и вертолеты Apache. На северо-западе города образовался «огненный пояс», отмечает 360.ru. Агентство WAFA со ссылкой на медицинские источники сообщает, что вчера в результате обстрелов со стороны Израиля погибли более 60 человек. После серии авиаударов в Газу вошли израильские танки, ознаменовав начало наземного наступления для контроля над палестинским анклавом.
Известно, что в ходе операции армии Израиля в Газе были разрушены несколько жилых домов и самая высокая башня города — Аль-Гафри (20 этажей), в которой живут сотни семей, отмечает RT.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала миллион жителей Газы покинуть его и перебраться на юг, в «гуманитарные зоны». По данным ЦАХАЛ, на данный момент Газу покинули около 300 тысяч палестинцев.
«ЦАХАЛ твердо намерена сломить ХАМАС и будет действовать в городе с высокой интенсивностью, как это было ранее в других районах сектора. Ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь <…> в направлении гуманитарной зоны в Маваси», — говорилось в заявлении.
ТРАМП РАЗРЕШИЛ?
Наступление Израиля началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио встретился с Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета.
«Мы должны помнить, с кем имеем дело, — с группой людей, посвятивших свою жизнь насилию и варварству», — заявил Рубио на брифинге с Нетаньяху.
По словам двух израильских чиновников, Рубио передал Нетаньяху позицию администрации американского лидера Дональда Трампа — США поддерживают наземную операцию, но хотят, чтобы она была реализована быстро и завершилась как можно скорее, отмечает РЕН ТВ. Другой американский чиновник подтвердил, что США не намерены останавливать Израиль, позволяя ему самостоятельно принимать решения в рамках этого конфликта.
«Это не война Трампа, это война Биби (прозвище Нетаньяху — прим. НСН), и он будет нести ответственность за все, что произойдет дальше», — заявил американский чиновник журналистам.
По словам самого американского лидера, ХАМАС вывел заложников на поверхность в Газе и использует в качестве живого щита против Армии обороны Израиля. Об этом хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social. Он осудил действия ХАМАС, назвав их «человеческими злодеяниями».
Несмотря на многочисленные сообщения СМИ и свидетельства с мест, Армия обороны Израиля пока официально не комментировала начало наземного наступления, отмечает Ura.ru. При этом The Times of Israel напоминает, что этой операции предшествовала длительная подготовка, в рамках которой ЦАХАЛ нанес сотни ударов по объектам в Газе, включая высотные здания. Отсутствие официальных заявлений создает атмосферу неопределенности вокруг масштабов и дальнейших планов военной операции.
Напомним, в январе ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня. Перемирие продержалось с 19 января по 1 марта, за это время из анклава освободили 30 заложников и выдали тела 8 погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. 20 августа армия Израиля начала наступление на Газу и уже контролирует окрестности города. Для штурма города были мобилизованы 60 тысяч резервистов.
Согласно информации Минздрава Газы, с начала израильского наступления погибли почти 65 тысяч палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.
После начала наступления на Газу у резиденции Нетаньяху начались протесты, напоминает «Свободная пресса». Ранее возможную наземную операцию Израиля критиковали в ЕС, арабском мире (сегодня они призвали заморозить членство Израиля в ООН) и внутри самой страны (из-за угрозы заложникам и слишком сложной для ЦАХАЛ операции).
