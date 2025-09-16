«Огненный пояс» и танки: Израиль начал наземное наступление на сектор Газа

Израильские танки вошли в сектор Газа, за сутки погибли десятки человек, а небо разрезано «огненным поясом» от нескончаемых авиаударов. Что известно о наземного операции ЦАХАЛ — в материале НСН.

Израиль начал наступление на сектор Газа. По данным издания Axios, военные начали наземную операцию с целью взять под контроль город.

Правительство премьера-министра страны Биньямина Нетаньяху говорит, что эта операция направлена ​​на искоренение радикального палестинского движения ХАМАС.

Вечером 15 сентября израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по городу. По предварительным данным, их было около 37. Для ударов применялись роботы и вертолеты Apache. На северо-западе города образовался «огненный пояс», отмечает 360.ru. Агентство WAFA со ссылкой на медицинские источники сообщает, что вчера в результате обстрелов со стороны Израиля погибли более 60 человек. После серии авиаударов в Газу вошли израильские танки, ознаменовав начало наземного наступления для контроля над палестинским анклавом.

Известно, что в ходе операции армии Израиля в Газе были разрушены несколько жилых домов и самая высокая башня города — Аль-Гафри (20 этажей), в которой живут сотни семей, отмечает RT.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала миллион жителей Газы покинуть его и перебраться на юг, в «гуманитарные зоны». По данным ЦАХАЛ, на данный момент Газу покинули около 300 тысяч палестинцев.

«ЦАХАЛ твердо намерена сломить ХАМАС и будет действовать в городе с высокой интенсивностью, как это было ранее в других районах сектора. Ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь <…> в направлении гуманитарной зоны в Маваси», — говорилось в заявлении.
ТРАМП РАЗРЕШИЛ?

Наступление Израиля началось через несколько часов после того, как госсекретарь США Марко Рубио встретился с Нетаньяху и высокопоставленными членами его кабинета.

«Мы должны помнить, с кем имеем дело, — с группой людей, посвятивших свою жизнь насилию и варварству», — заявил Рубио на брифинге с Нетаньяху.

По словам двух израильских чиновников, Рубио передал Нетаньяху позицию администрации американского лидера Дональда Трампа — США поддерживают наземную операцию, но хотят, чтобы она была реализована быстро и завершилась как можно скорее, отмечает РЕН ТВ. Другой американский чиновник подтвердил, что США не намерены останавливать Израиль, позволяя ему самостоятельно принимать решения в рамках этого конфликта.

«Это не война Трампа, это война Биби (прозвище Нетаньяху — прим. НСН), и он будет нести ответственность за все, что произойдет дальше», — заявил американский чиновник журналистам.
По словам самого американского лидера, ХАМАС вывел заложников на поверхность в Газе и использует в качестве живого щита против Армии обороны Израиля. Об этом хозяин Белого дома написал в соцсети Truth Social. Он осудил действия ХАМАС, назвав их «человеческими злодеяниями».

Несмотря на многочисленные сообщения СМИ и свидетельства с мест, Армия обороны Израиля пока официально не комментировала начало наземного наступления, отмечает Ura.ru. При этом The Times of Israel напоминает, что этой операции предшествовала длительная подготовка, в рамках которой ЦАХАЛ нанес сотни ударов по объектам в Газе, включая высотные здания. Отсутствие официальных заявлений создает атмосферу неопределенности вокруг масштабов и дальнейших планов военной операции.

Напомним, в январе ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня. Перемирие продержалось с 19 января по 1 марта, за это время из анклава освободили 30 заложников и выдали тела 8 погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. 20 августа армия Израиля начала наступление на Газу и уже контролирует окрестности города. Для штурма города были мобилизованы 60 тысяч резервистов.

Согласно информации Минздрава Газы, с начала израильского наступления погибли почти 65 тысяч палестинцев, большинство из которых — женщины и дети.

После начала наступления на Газу у резиденции Нетаньяху начались протесты, напоминает «Свободная пресса». Ранее возможную наземную операцию Израиля критиковали в ЕС, арабском мире (сегодня они призвали заморозить членство Израиля в ООН) и внутри самой страны (из-за угрозы заложникам и слишком сложной для ЦАХАЛ операции).

