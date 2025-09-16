Правительство премьера-министра страны Биньямина Нетаньяху говорит, что эта операция направлена ​​на искоренение радикального палестинского движения ХАМАС.

Вечером 15 сентября израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по городу. По предварительным данным, их было около 37. Для ударов применялись роботы и вертолеты Apache. На северо-западе города образовался «огненный пояс», отмечает 360.ru. Агентство WAFA со ссылкой на медицинские источники сообщает, что вчера в результате обстрелов со стороны Израиля погибли более 60 человек. После серии авиаударов в Газу вошли израильские танки, ознаменовав начало наземного наступления для контроля над палестинским анклавом.

Известно, что в ходе операции армии Израиля в Газе были разрушены несколько жилых домов и самая высокая башня города — Аль-Гафри (20 этажей), в которой живут сотни семей, отмечает RT.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала миллион жителей Газы покинуть его и перебраться на юг, в «гуманитарные зоны». По данным ЦАХАЛ, на данный момент Газу покинули около 300 тысяч палестинцев.

«ЦАХАЛ твердо намерена сломить ХАМАС и будет действовать в городе с высокой интенсивностью, как это было ранее в других районах сектора. Ради вашей безопасности немедленно эвакуируйтесь <…> в направлении гуманитарной зоны в Маваси», — говорилось в заявлении.

