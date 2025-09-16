Продолжением конфликта в секторе Газа назвали джихад в Европе и США
Наземная операция Израиля в секторе Газа началась из-за того, что все другие попытки договориться не увенчались успехом, сказал НСН Цви Маген.
Начало Израилем наземной операции в секторе Газа — лишь техническая проблема, за которой скрыты куда более важные вопросы в регионе, сказал НСН экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген.
Вечером 15 сентября израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по сектору Газа. После серии авиаударов в город вошли израильские танки, ознаменовав начало наземного наступления для контроля над палестинским анклавом. Маген предположил, что военная операция началась из-за того, что все другие попытки договориться не увенчались успехом.
«Основной вопрос этого проекта: сколько времени займет наземная операция. Всем, конечно же, интересно, когда это завершится и на каких условиях. Это все, так или иначе, общественности пока неизвестно. Шли непростые споры вокруг этого вопроса между военным руководством и политическим руководством. Решение все же было принято. Это означает, что все другие попытки договориться с ХАМАС не получились. Теперь же реализуется план зачистки Газы от ХАМАС», — сказал собеседник НСН.
По его словам, израильская атака на Газу — лишь витрина магазина проблем в регионе, а самое интересное всегда происходит внутри.
«Представьте, что война закончится, Израиль договорится с соседями, все якобы будет нормально. А что будет с демонстрантами в Европе и США? Израиль — не причина, хотя всегда евреев во всем обвиняют. Но за всем этим кто-то стоит. Продолжением этой войны будет джихад (понятие в исламе, означающее усердие на пути Аллаха и борьбу за веру, в том числе вооруженную — прим. НСН). Тут вопросы не самого Израиля как такового, а решения региональных или глобальных проблем и на Ближнем Востоке, и в других регионах мира. Игроки глобального толка за этим стоят, они заинтересованы в этих вопросах. Так что не следует концентрироваться только на этой технической проблеме, которую выставляют в витрине, ведь самое интересное происходит в самом магазине», — заключил эксперт.
Более 200 тысяч палестинцев были убиты или ранены в войне в секторе Газа, заявил ранее экс-начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. По его словам, порядка 10% населения Газы были ранены или убиты. Также Халеви признал свою ответственность за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года. Он уже был начальником Генштаба в то время, свой военный пост покинул в начале этого года.
