«Компания вступила в диалог, это уже позитивно и абсолютно правильно. Мы в целом наблюдаем, что ряд компаний начал нормально дискутировать с нашими ведомствами, это хорошо. Понятное дело, что требования от Роскомнадзора достаточно серьезные, в том числе, технического характера. Поэтому компании Roblox, вероятно, понадобится несколько месяцев, чтобы доработать свою систему. Помимо технической доработки это еще и управленческое решение. После устранения всех замечаний платформа будет разблокирована за сутки или несколько, это не является сложностью», - объяснил он.

По его словам, компания может выбрать несколько вариантов для разрешения ситуации, от этого и будет зависеть время разблокировки.

«А на выполнение условий уйдет несколько месяцев, возможно, два или четыре. Нужно технически блокировать часть функционала, либо нужно перенастраивать, программисты должны все прописать, сделать доработки для разных зон, чтобы в Европе была одна модель, в России – другая. Возможно, придется на разные юридические лица разделять, тогда это тоже сложный процесс. Если компания будет долго согласовывать все, процесс может занять полгода и более», - заключил собеседник НСН.

Роскомнадзор при устранении нарушений может разблокировать ресурс буквально на следующий день, в случае с Roblox все зависит от позиции компании, заявил НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

