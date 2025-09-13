Экс-глава Генштаба Израиля признал 10% населения Газы жертвами войны

По его словам, порядка 10% населения Газы были ранены или убиты. Также Халеви признал свою ответственность за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года. Он уже был начальником Генштаба в то время, свой военный пост покинул в начале этого года.

Как отметил Халеви, «тревожные сигналы» о возможном нападении были и Израиль мог действовать лучше, чтобы его предотвратить.

Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что война в секторе Газа будет остановлена, если ХАМАС вернёт всех заложников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».