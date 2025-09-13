Экс-глава Генштаба Израиля признал 10% населения Газы жертвами войны
Более 200 тысяч палестинцев были убиты или ранены в войне в секторе Газа, заявил экс-начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви на встрече с жителями территорий близ сектора Газа, передает The Guardian.
По его словам, порядка 10% населения Газы были ранены или убиты. Также Халеви признал свою ответственность за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года. Он уже был начальником Генштаба в то время, свой военный пост покинул в начале этого года.
Как отметил Халеви, «тревожные сигналы» о возможном нападении были и Израиль мог действовать лучше, чтобы его предотвратить.
Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что война в секторе Газа будет остановлена, если ХАМАС вернёт всех заложников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-глава Генштаба Израиля признал 10% населения Газы жертвами войны
- Путин назвал Москву крепким тылом для армии России в ходе СВО
- В Госдуме заявили о чрезмерной нагрузке на школьников в России
- Нефтяное предприятие в Башкирии подверглось атаке БПЛА
- В «Движении автомобилистов России» предрекли рост цен на машины из-за увеличения утильсбора
- Собянин: Салюта на День города в Москве не будет
- Путин и Собянин открыли новые станции Троицкой линии метро
- Китай стал основным поставщиком пива в Россию
- Дизайнер Лебедев предложил россиянам лечить депрессию копанием картофеля
- Адвокат объяснил, что ждет «Volkswagen AG» после банкротства в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru