Экс-глава Генштаба Израиля признал 10% населения Газы жертвами войны

Более 200 тысяч палестинцев были убиты или ранены в войне в секторе Газа, заявил экс-начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви на встрече с жителями территорий близ сектора Газа, передает The Guardian.

Трамп и его «друзья»: Чем ответит Катар на «трусливый» удар Израиля

По его словам, порядка 10% населения Газы были ранены или убиты. Также Халеви признал свою ответственность за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года. Он уже был начальником Генштаба в то время, свой военный пост покинул в начале этого года.

Как отметил Халеви, «тревожные сигналы» о возможном нападении были и Израиль мог действовать лучше, чтобы его предотвратить.

Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что война в секторе Газа будет остановлена, если ХАМАС вернёт всех заложников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
