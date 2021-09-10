«Петухи не свистят». В России оценили обещания Киева «легко взять» Донецк и Луганск

По его словам, украинские военные служили в Афганистане и других странах, благодаря чему их боеспособность значительно выросла и они с легкостью могут взять Донецк и Луганск.

На эти заявления с иронией отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, предложивший украинской армии, «раз ей так неймется», отправиться в Афганистан и «показать свою небывалую мощь, а заодно и отомстить за друзей-американцев».

При этом он увязал слова Данилова с недавними высказываниями главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

«Украина может, но не будет силой захватывать ДНР/ЛНР. А будет ждать, видимо, пока они сами придут. Но сами они вернутся разве что тогда, когда "петух свистнет", по выражению главы МИД Украины Кулебы. То есть, никогда. Потому что петухи не свистят», - написал Пушков в Telegram.

Ранее воинственные заявления делал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пообещавший, что Киев нападет на Донбасс, если Москва атакует Киев.

«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора. Тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление», - утверждал Арестович.

Правда, в Госдуме сочли его заявления «блефом».

«Никто ни на кого не нападает. Россиян там нет... это очередной пиар-шаг... Там не двойные, там тройные стандарты... В любом случае, для Украины все эти заявления - не больше чем блеф», - сказал член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Со своей стороны, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак призывал Киев силой забрать Донбасс после выборов в Госдуму РФ. По его мнению, участие в выборах россиян, проживающих в Донбассе, свидетельствует о намерении России присоединить эти территории.