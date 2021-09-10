«Петухи не свистят». В России оценили обещания Киева «легко взять» Донецк и Луганск
Украинские политики продолжают делиться «фантазиями» о силовом захвате Донбасса, по версии секретаря СНБО этому мешает только забота Киева о «сотнях тысяч» потенциальных жертв.
В Киеве вновь звучит военная риторика в отношении Донбасса, на этот раз «отличился» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявивший, что украинская армия может взять Донецк и Луганск, но не делает это из гуманных соображений.
«Если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они (украинская армия – прим. НСН) могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» - сказал Данилов.
По его словам, украинские военные служили в Афганистане и других странах, благодаря чему их боеспособность значительно выросла и они с легкостью могут взять Донецк и Луганск.
На эти заявления с иронией отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, предложивший украинской армии, «раз ей так неймется», отправиться в Афганистан и «показать свою небывалую мощь, а заодно и отомстить за друзей-американцев».
При этом он увязал слова Данилова с недавними высказываниями главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
«Украина может, но не будет силой захватывать ДНР/ЛНР. А будет ждать, видимо, пока они сами придут. Но сами они вернутся разве что тогда, когда "петух свистнет", по выражению главы МИД Украины Кулебы. То есть, никогда. Потому что петухи не свистят», - написал Пушков в Telegram.
Ранее воинственные заявления делал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, пообещавший, что Киев нападет на Донбасс, если Москва атакует Киев.
«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора. Тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление», - утверждал Арестович.
Правда, в Госдуме сочли его заявления «блефом».
«Никто ни на кого не нападает. Россиян там нет... это очередной пиар-шаг... Там не двойные, там тройные стандарты... В любом случае, для Украины все эти заявления - не больше чем блеф», - сказал член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Со своей стороны, бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак призывал Киев силой забрать Донбасс после выборов в Госдуму РФ. По его мнению, участие в выборах россиян, проживающих в Донбассе, свидетельствует о намерении России присоединить эти территории.
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал такой сценарий «сомнительным», отметив, что попытка силового захвата республик Донбасса развяжет руки не только ЛНР и ДНР, но и России, которая не допустит гибели своих граждан.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, «нужно искать себе место в России».
Экс-председатель Совета министров ДНР, руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал эти слова Зеленского «словоблудием шута». При этом он выразил уверенность, что будущее Донбасса – в составе России.
Оценивая реальную боеспособность украинских вооруженных сил, экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров призвал не преувеличивать недавнюю военную помощь США, включая поставки «Джавелинов».
«Никакого прорыва, например, увеличения финансирования во время встречи Зеленского с Байденом не произошло. Выбили 60 миллионов на приобретение «Джавелинов»? Это не новость. До этого США уже передавали Украине «Джавелины». Правда, они лежат на складах, а не используются в зоне боевых действий», - отметил Килинкаров.
Со своей стороны, военный историк Евгений Норин объяснял «Радиоточке НСН», что украинский флот, представляющий собой скопище разнообразных катеров, списанных из разных стран, может быть использован лишь для «комариных укусов и провокаций». По его словам, один крейсер «Москва» может утопить весь украинский флот.
Несколько дней назад, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал «ключевой гарантией» президента США Джо Байдена Киеву то, что «Украина никогда не останется наедине с Россией, и всегда будет пользоваться поддержкой».
9 сентября Кулеба заявил, что «предстоящий разговор» лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет «чрезвычайно сложным».
Однако его заявления уже перестали воспринимать серьезно, как в Москве, так и в Киеве.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнивала Кулебу и других украинских политиков с героями пословиц. А экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснял НСН, почему встреча Путина с Зеленским невозможна, назвав высказывания Кулебы «дешевым пиаром и фантазиями».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 380 / сут.
Умерли
190 тыс.+794 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+19 639 / сут.
- Мишустин одобрил расширение границ территории опережающего развития «Камчатка»
- «Ростех» создаст новый станкостроительный холдинг
- Секс против насморка и полеты носорогов. Названы лауреаты «Шнобелевской премии»
- Ростуризм завершил продажи туров с кешбэком
- Аналитики подсчитали число миллионеров в российских регионах
- В Дагестане ликвидированы двое вооружённых боевиков
- СМИ: Мошенники стали собирать данные россиян от имени «Госуслуг»
- Москвичам пообещали теплую погоду в День города
- Голикова и Мурашко пришли проститься с главой МЧС Зиничевым
- Фронт сопротивления Афганистана обвинил талибов в этнических чистках в Панджшере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru