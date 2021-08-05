«Словоблудие шута». Бородай о призывах Зеленского уезжать из Донбасса в Россию
Заявления Зеленского ничем кроме трепа не являются и никак не влияют на ситуацию на фронте, заявил НСН Александр Бородай.
В Донбассе не будут отвечать на словоблудие шута и клоуна, заявил бывший глава правительства самопровозглашённой ДНР, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Так он прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса ехать и искать себе место в России.
«Мне нечего ответить на словоблудие шута и клоуна. Поскольку реальной властью так называемый президент Зеленский не располагает, и при этом считает необходимым создавать видимость деятельности, то это отражается только в громких заявлениях достаточно агрессивного характера. Поскольку ничем кроме трепа эти заявления сами по себе не являются, то отвечать на них нет никакой необходимости. Жители Донбасса, так же как и я, отвечать ему не будут. Дело в том, что заявлений Зеленский как миролюбивых, так и агрессивных за время своей политической активности сделал огромное количество. Но при этом никак существенно ситуация при нем не поменялась. Как сейчас продолжается вялотекущая окопная фронтовая война, при этом без существенных изменений на линии соприкосновения, так она и продолжается. Это просто слова», - заключил собеседник НСН.
Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, «нужно искать себе место в России». Зеленский при этом подчеркнул, что речь не о том, что «кто-то кого-то куда-то выгоняет».
«Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое – нам в Россию, мы – русские", - это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Если ты любишь Россию, считаешь, что всю жизнь пребывал на территории Украины, но чувствовал, что это Россия… Этот человек должен понять, что во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России», - заявил он в интервью телеканалу «Дом».
Также глава Украины пообещал, что Донбасс будет «деоккупирован в любом случае».
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Зеленский за более чем два года правления оказался абсолютно необучаем.
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