«Словоблудие шута». Бородай о призывах Зеленского уезжать из Донбасса в Россию

«Мне нечего ответить на словоблудие шута и клоуна. Поскольку реальной властью так называемый президент Зеленский не располагает, и при этом считает необходимым создавать видимость деятельности, то это отражается только в громких заявлениях достаточно агрессивного характера. Поскольку ничем кроме трепа эти заявления сами по себе не являются, то отвечать на них нет никакой необходимости. Жители Донбасса, так же как и я, отвечать ему не будут. Дело в том, что заявлений Зеленский как миролюбивых, так и агрессивных за время своей политической активности сделал огромное количество. Но при этом никак существенно ситуация при нем не поменялась. Как сейчас продолжается вялотекущая окопная фронтовая война, при этом без существенных изменений на линии соприкосновения, так она и продолжается. Это просто слова», - заключил собеседник НСН.

Ранее Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию, «нужно искать себе место в России». Зеленский при этом подчеркнул, что речь не о том, что «кто-то кого-то куда-то выгоняет».