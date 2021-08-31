В Киеве назвали условия, чтобы Украина пошла в наступление на Донбасс

«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора. Тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление», — сказал он.

Как заметил Арестович, ситуация с атакой на Донбасс чревата гибелью мирных граждан, среди которых в основном украинцы.

Напомним, останки как минимум 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска ЛНР.

