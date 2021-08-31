В Киеве назвали условия, чтобы Украина пошла в наступление на Донбасс

Киев нападет на Донбасс, если Москва атакует Украину, заявил в эфире телеканала «Украина 24» советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Лавров заявил, что выдача паспортов РФ жителям Донбасса не нарушает международное право

«Мы пойдем, если на нас нападут россияне, они не оставят нам выбора. Тогда мы пойдем воевать и даже пойдем в контрнаступление», — сказал он.

Как заметил Арестович, ситуация с атакой на Донбасс чревата гибелью мирных граждан, среди которых в основном украинцы.

Напомним, останки как минимум 50 жертв конфликта в Донбассе могут находиться в массовом стихийном захоронении на окраине Первомайска ЛНР.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаДонбасс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры