«Денег нема». Военный историк оценил опасность украинского флота для России

При этом он не стал акцентировать внимание на том, что украинский флот ослаб именно после 2014 года. Ранее американский журналист Себастьен Роблин в статье для издания The National Interest заявил, что в этом году Киев лишился большей части своего флота, в том числе, шести корветов и единственной подводной лодки.

«Украинский флот и до 2014 года был очень слаб. Фактически единственным полноценным боевым кораблем можно назвать только фрегат «Гетман Сагайдачный». Сейчас украинский флот можно описать фразой: «То, что мертво, умереть не может». Это с одной стороны делает очевидным слабость и уязвимость Украины с моря, с другой стороны на Украине здраво исходят из того, что у них флот третьего мира, дорогой флот им просто не по карману, и в такой ситуации силы так малочисленны, что можно двигаться в любом направлении. Сейчас они занимаются в основном тем, что формируют свой флот в качестве легких сил. Это силы береговой обороны, корабли для возможных диверсионных операций, то есть это не столько боевой флот, сколько силы для мелких укусов», - отметил Норин.

Также собеседник «Радиоточки НСН» оценил помощь, которую украинскому флоту оказывает НАТО.