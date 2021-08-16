«Денег нема». Военный историк оценил опасность украинского флота для России
Один крейсер «Москва» может затопить всю украинскую флотилию, но недооценивать ее опасность для России не стоит – голь на выдумки хитра, считает Евгений Норин.
Украинский флот сейчас представляет собой скопище разнообразных катеров, списанных из разных стран, но его не стоит недооценивать, заявил военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Для “комариных укусов”, провокаций и других вещей эти корабли могут быть использованы. Например, известная история попытки прорыва через Азовское море под Крымским мостом (в ноябре 2018 года - прим. НСН). Для этого им не требовались крейсера. Чтобы создать скандал, им просто хватило корабликов, которые могут добраться до того места, где их захватят. Голь на выдумки хитра. Конечно, российский флот для Украины это overkill (перебор, англ. – прим. НСН). Теоретически крейсер «Москва» может перетопить весь украинский флот. Другое дело, что они не настолько глупы, чтобы бодаться с россиянами лоб в лоб», - заявил эксперт.
При этом он не стал акцентировать внимание на том, что украинский флот ослаб именно после 2014 года. Ранее американский журналист Себастьен Роблин в статье для издания The National Interest заявил, что в этом году Киев лишился большей части своего флота, в том числе, шести корветов и единственной подводной лодки.
«Украинский флот и до 2014 года был очень слаб. Фактически единственным полноценным боевым кораблем можно назвать только фрегат «Гетман Сагайдачный». Сейчас украинский флот можно описать фразой: «То, что мертво, умереть не может». Это с одной стороны делает очевидным слабость и уязвимость Украины с моря, с другой стороны на Украине здраво исходят из того, что у них флот третьего мира, дорогой флот им просто не по карману, и в такой ситуации силы так малочисленны, что можно двигаться в любом направлении. Сейчас они занимаются в основном тем, что формируют свой флот в качестве легких сил. Это силы береговой обороны, корабли для возможных диверсионных операций, то есть это не столько боевой флот, сколько силы для мелких укусов», - отметил Норин.
Также собеседник «Радиоточки НСН» оценил помощь, которую украинскому флоту оказывает НАТО.
«Основная помощь НАТО украинскому флоту состоит в том, что они не дают им утонуть. Они их обучают, выделяют маломерки по принципу: «Возьми, о Боже, что нам негоже». Но делать из Украины морскую державу, никто не будет. Просто потому, что, во-первых, это дорого, во-вторых, там кадров своих нет. Просто флот это не только корабли. Это портовая инфраструктура. Кроме боевых кораблей это вспомогательные корабли, это кадры. Ничего из этого на Украине нет! Им флот сейчас придется строить с нуля. А на то, чтобы строить украинский флот с нуля «денег нема». В нынешнем состоянии или около того он и будет существовать», - заключил эксперт.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил об угрозе новых военных провокаций у берегов Крыма.
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