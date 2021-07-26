Полетят «горячие головы». В ЛНР оценили вероятность военного наступления Украины

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует готовиться к силовому захвату неподконтрольных районов в Донбассе, если мирные переговоры на этот счет зайдут в тупик.

Силовой захват республик Донбасса развязывает руки не только ЛНР и ДНР, но и России, которая не допустит гибели своих граждан, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Если начнется полномасштабная операция, что очень сомнительно при нынешней ситуации в вооруженных формированиях Украины, то это однозначно выход из Минских соглашений, а, следовательно, это развязывает руки и республикам Донбасса», - отметил Марочко.

По его словам, Украина постепенно стягивала войска и вооружения к линии боевого соприкосновения, а теперь сгоряча может принять решение о проведении силовой операции.