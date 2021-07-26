Полетят «горячие головы». В ЛНР оценили вероятность военного наступления Украины
Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко не исключил попытки силового захвата республик Донбасса.
Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует готовиться к силовому захвату неподконтрольных районов в Донбассе, если мирные переговоры на этот счет зайдут в тупик.
Силовой захват республик Донбасса развязывает руки не только ЛНР и ДНР, но и России, которая не допустит гибели своих граждан, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Если начнется полномасштабная операция, что очень сомнительно при нынешней ситуации в вооруженных формированиях Украины, то это однозначно выход из Минских соглашений, а, следовательно, это развязывает руки и республикам Донбасса», - отметил Марочко.
По его словам, Украина постепенно стягивала войска и вооружения к линии боевого соприкосновения, а теперь сгоряча может принять решение о проведении силовой операции.
«На нынешний момент вооруженные формирования Украины стянули очень большое количество вооружений и техники к линии боевого соприкосновения. Они это делали постепенно, и это отражается в отчетах ОБСЕ, поскольку и 152-мм артиллерия, и танки, и многое другое сейчас находится именно в резерве командования штаба объединенных сил, выведена техника с мест постоянного хранения, что тоже отражено в отчетах ОБСЕ, также техника прибывает на железнодорожные станции. То есть, вполне вероятно, что горячие головы могут принять такое решение о силовом захвате республик Донбасса», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом такой сценарий с рациональной точки зрения невыгоден Вооруженным силам Украины, которые понесут больший потери и, вероятно, останутся ни с чем, отметил подполковник запаса милиции ЛНР.
«Такой сценарий будет печальным для Вооруженных формирований Украины, поскольку он предполагает огромное количество жертв, это не одна и не две тысячи, а десятки тысяч военнослужащих. Также мы очень надеемся, что слова Владимира Владимировича (Путина - прим. НСН) будут поддержаны, и в случае полномасштабного наступления Российская Федерация защитит своих граждан на территории Донбасса. Уже порядка миллиона граждан Российской Федерации находятся на территории Донбасса. Поэтому Украина будет убивать не только жителей Донбасса, но и граждан Российской Федерации», - добавил Марочко.
Ранее глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскрыл два возможных сценария нападения России на Украину. В эфире телеканала «Украина24» он заявил, что первый сценарий предполагает захват острова Змеиный в Чёрном море, на котором размещается украинский спецназ, после чего начнется морская блокада Одесского, Южного и Черноморского портов. Согласно второму сценарию, российские войска высадятся после завершения учений НАТО на линии Мариуполь — Запорожье — Херсон — Николаев и оттуда будут вести наступление на Украину.
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