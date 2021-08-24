«Петушиная стратегия». Захарова сравнила киевский режим с героями пословиц
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отнеслась к высказываниям главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, сравнившего действия его страны с управлением поведением петухов.
Она прокомментировала высказывания министра о том, что в политике всегда есть два выбора.
«Либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть"», - сказал Кулеба.
По его словам, это - «стратегия, проверенная историей».
«Не хочется мешать украинской дипломатии заниматься столь ответственным делом, а то и спугнуть ненароком можно. И результаты предсказуемо удовлетворительные: в России построили Крымский мост, на Украине - Крымскую платформу», - написала Захарова в Telegram.
При этом она подчеркнула, что «петушиная стратегия киевского режима ни для кого не новость».
Захарова также отметила, что Кулеба перепутал пословицу, в которой на самом деле свистит рак, а не петух.
«Дело не столько в том, что коренные запутались в языке некоренных, а в том, что раком со свистом занимается другое украинское ведомство. Судя по результатам, скорее всего, министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», - считает официальный представитель МИД РФ.
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