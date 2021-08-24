«Петушиная стратегия». Захарова сравнила киевский режим с героями пословиц

«Либо ты сидишь и ничего не делаешь, ждешь, "пока петух свистнет", или ты всячески помогаешь "петуху свистнуть"», - сказал Кулеба.

По его словам, это - «стратегия, проверенная историей».

«Не хочется мешать украинской дипломатии заниматься столь ответственным делом, а то и спугнуть ненароком можно. И результаты предсказуемо удовлетворительные: в России построили Крымский мост, на Украине - Крымскую платформу», - написала Захарова в Telegram.

При этом она подчеркнула, что «петушиная стратегия киевского режима ни для кого не новость».

Захарова также отметила, что Кулеба перепутал пословицу, в которой на самом деле свистит рак, а не петух.

«Дело не столько в том, что коренные запутались в языке некоренных, а в том, что раком со свистом занимается другое украинское ведомство. Судя по результатам, скорее всего, министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины», - считает официальный представитель МИД РФ.

