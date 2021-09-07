«Дешевый пиар и фантазии». Встречу Путина с Зеленским сочли невозможной

Заявления главы МИД Украины о подготовке встречи глав государств являются выдумкой, сказал Радиоточке НСН экс-депутат Рады Владимир Олейник.

Двусторонняя встреча лидеров России и Украины в ближайшее время невозможна из-за разногласий по наличию в ее повестке темы Крыма, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма будет поднята в ходе встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским. При этом он утверждает, что Москва «торгуется» о повестке этой встречи.

Захотевшему обсудить Крым с Путиным Зеленскому припомнили диверсию
«Кулеба занимается дешевым пиаром: «Вот, мы готовим. Вот, Байден скоро приедет». Потом оказывается, что в этом году он не приедет. Он вообще не соответствует статусу министра иностранных дел. Глава МИД, должен, мягко говоря, не лгать и не быть таким фантазером. Двусторонняя встреча исключена, потому что для одной стороны неприемлема тема Крыма, а другая не может ее исключить, «зрада» (обвинение в измене, предательстве – прим. НСН) будет большая. Все остальное можно обсуждать, даже Донбасс косвенно, но Крым в повестке дня - это препятствие. Как и его невключение, на которое Зеленский не пойдет никогда. Поэтому я не вижу в ближайшее время возможности встречи двух лидеров», - сказал Олейник.

Для наглядности он предложил сравнить позиции Москвы и Киева по повестке дня гипотетической встречи Путина с Зеленским.

«Давайте посмотрим на позиции. Россия говорит, что мы не против встречи, хотя ее перспектива становится сложнее и сложнее после репрессий, которые проводятся на Украине, после того, как вопрос с языком стал «стихийным бедствием». Тем не менее, Россия говорит, что мы готовы обсуждать двусторонние отношения, единственное «табу» - мы не будем обсуждать Крым. Украина говорит: мы будем обсуждать Крым. При этом повестка дня должна быть согласована. Представьте, что Украина включает в нее Крым, а Россия говорит, что мы эту тему вообще не обсуждаем. Значит, встречи нет. Или Украина не включает в повестку дня Крым, а «нацики» говорят: "Как это так?"» - отметил экс-депутат.

При этом он считает, что встреча с Путиным нужна Зеленскому лишь для «картинки».

«Что касается самой встречи, для Зеленского она нужна по форме, а не содержанию, – сфотографироваться, показать, что с ним встречаются и Байден, и Меркель, и Путин», - пояснил Олейник.

Касаясь перспектив встречи Путина с Зеленским в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция), он сказал, что для этого Украина должна была «что-то сделать».

«Путин сказал, что у нас есть тема – Минское соглашение, встреча в «нормандском формате» возможна, если вы что-то сделаете. Немцы подкрепили. Они говорят, что «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована. Если этого не будет, смысла нет – зачем же встречаться, когда в Париже договаривались что-то сделать? Дальше двигаться невозможно», - заключил собеседник НСН.
«Легкой прогулки для России не будет». В Киеве оценили военную помощь от США

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подтвердил, что Путин готов ко встрече с Зеленским, но при этом в Москве не видят «взаимной политической воли» Киева.

«Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Песков отметил, что пока есть проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсудить президенты России и Украины, хотя «ни одна из сторон не отвергает» возможность их встречи.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры