«Дешевый пиар и фантазии». Встречу Путина с Зеленским сочли невозможной

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подтвердил, что Путин готов ко встрече с Зеленским, но при этом в Москве не видят «взаимной политической воли» Киева.

«Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», - сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Песков отметил, что пока есть проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсудить президенты России и Украины, хотя «ни одна из сторон не отвергает» возможность их встречи.

