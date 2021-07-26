Украине посоветовали освободить Донбасс силой после выборов в Госдуму РФ

Он заявил, что участие в голосовании россиян, которые живут в Донбассе, говорит о намерении России присоединить эти территории. «Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия», — подчеркнул Грымчак.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что наличие двух гражданств не помешает жителям Донбасса с российским паспортом проголосовать на выборах в Госдуму.

