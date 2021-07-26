Украине посоветовали освободить Донбасс силой после выборов в Госдуму РФ
Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак призвал Украину силой забрать Донбасс после выборов в российскую Госдуму, сообщил «Obozrevatel».
Он заявил, что участие в голосовании россиян, которые живут в Донбассе, говорит о намерении России присоединить эти территории. «Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия», — подчеркнул Грымчак.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что наличие двух гражданств не помешает жителям Донбасса с российским паспортом проголосовать на выборах в Госдуму.
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