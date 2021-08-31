Депутат назвал блефом слова украинского политика о наступлении в Донбассе
Член комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что происходящее в Донбассе - это внутренний конфликт Украины, сообщает NEWS.ru.
По его словам, высказывания советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о «контрнаступлении» Киева в регионе в случае «нападения» России являются всего лишь «блефом».
«Никто ни на кого не нападает. Россиян там нет... это очередной пиар-шаг... Там не двойные, там тройные стандарты... В любом случае, для Украины все эти заявления - не больше чем блеф», - резюмировал Чепа.
Ранее Арестович в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что для наступления Украины на Донбасс должны сложиться «экстраординарные условия», сообщает RT. По его словам, Киев примет такое решение в случае, если Россия нападёт на Украину.
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