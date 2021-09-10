На Украине заявили о готовности «взять» Донецк и Луганск

Украинская армия может взять Донецк и Луганск, однако Киев не хочет жертв. С таким заявлением в эфире телеканала «1+1» выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они (украинская армия – прим. НСН) могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?», - заявил Данилов.

Также он подчеркнул, что в СНБО Украины разработали пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе. Однако секретарь Совбеза исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями провозглашенных республик Донбасса, пишет Ura.ru. Он отметил, что считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины и России – Владимир Зеленский и Владимир Путин.