На Украине заявили о готовности «взять» Донецк и Луганск

Украинская армия может взять Донецк и Луганск, однако Киев не хочет жертв. С таким заявлением в эфире телеканала «1+1» выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они (украинская армия – прим. НСН) могут это сделать. Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?», - заявил Данилов.

Также он подчеркнул, что в СНБО Украины разработали пять сценариев для урегулирования конфликта в Донбассе. Однако секретарь Совбеза исключил возможность переговоров по урегулированию с представителями провозглашенных республик Донбасса, пишет Ura.ru. Он отметил, что считает правильным, если переговоры будут вести президенты Украины и России – Владимир Зеленский и Владимир Путин.

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Между тем, ранее сообщалось, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, объявив о курсе на экономическую интеграцию, могут пойти дальше и в перспективе войти в состав России, допускают в Луганске, Донецке и Брюсселе.

Решение о создании единого экономического пространства ДНР и ЛНР было принято на встрече глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Речь идет о партнерстве в экономической, таможенной и налоговой областях, синхронизации законодательства в этих сферах и программ социально-экономического развития до 2024 года.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:ЛуганскДонецкУкраина
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