«Легкой прогулки для России не будет». В Киеве оценили военную помощь от США
Политолог Павел Жовниренко и экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров отреагировали на заявление главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы.
Украинский политолог Павел Жовниренко и бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров прокомментировали Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявление главы МИДа Украины Дмитрия Кулебы о том, что дополнительная военная помощь Киеву от Вашингтона – сигнал для Москвы.
Политолог Павел Жовниренко высказал мнение, что предоставление Украине дополнительного вооружения - логичный шаг от США.
«Говорить о сигнале тяжело. Это просто факт, что США предоставляют оружие жертве агрессии. Это логичная вещь. Так делается всегда, я не понимаю, что тут удивительного. Россия, наверное, думает, что она совершает агрессию, оккупирует часть другой страны, отправляет своих солдат и вооружение и говорит, что мы этого не делаем, а весь мир тоже будет делать вид, что тоже этого не видит. Так не получится», - отметил эксперт.
Также Жовниренко рассказал, что означает для России предоставление Украине дополнительной военной поддержки от США.
«Россия должна знать, что Украина не одна. И Соединенные Штаты, и весь демократический мир помогали и будут ей помогать. Единственное, на мой взгляд, этого абсолютно недостаточно. Например Украина могла бы получить еще статус главного партнера вне НАТО. Это в компетенции Соединенных Штатов, и они это могли сделать самостояьельно, не завися от других стран. Также можно было бы поставлять вооружение в больших объемах. Более того. Я считаю, что с учетом агрессивных настроений и непроходящих маневров на границе Украины, нужно было бы сделать постоянное присутствие американских подразделений. Украине должно быть все равно, будет ли ее в таком случае опасаться Россия. Россия должна знать, что легкой прогулки не будет», - заявил политолог.
В свою очередь экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров считает, что ничего особенного в выделении Украине дополнительной военной помощи нет.
«Военная помощь оказывалась и до этого момента, ничего нового в этом нет. И в бюджете США заложены финансовые ресурсы для поддержки обороноспособности Украины. Никакого прорыва, например, увеличения финансирования во время встречи Зеленского с Байденом не произошло. Выбили 60 миллионов на приобретение «Джавелинов»? Это не новость. До этого США уже передавали Украине «Джавелины». Правда, они лежат на складах, а не используются в зоне боевых действий», - заявил бывший парламентарий.
По его словам, пока рано делать выводы относительно договоренностей, которые достигли президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский.
«Мы не знаем, о чем реально договорились Байден и Зеленский. Мы видим только публичные заявления. А то, о чем они реально договорились, я думаю, мы увидим в ближайшие три недели, когда заработает парламент, когда Зеленский выступит с какими-то инициативами. Тогда будет понятно, идем ли мы на обострение конфликта на востоке или же есть план урегулирования конфликта. Но ели посмотреть на заявление двух лидеров, там нет ни слова о выполнении Минских договоренностей. А ничего другого для политико-дипломатического урегулирования конфликта нет. Более того, кабинет министров внес проект в Раду о переходном периоде. Фактически они зафиксировали альтернативу Минским договоренностям. И это может привести к обострению ситуации на Донбассе», - считает Килинкаров.
Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Кулеба отметил, что партнеры из США кулуарно указывали украинской делегации, что также считают увеличение поддержки Киева Вашингтоном «наилучшим сигналом» для Москвы.
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