«Легкой прогулки для России не будет». В Киеве оценили военную помощь от США

По его словам, пока рано делать выводы относительно договоренностей, которые достигли президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский.

«Мы не знаем, о чем реально договорились Байден и Зеленский. Мы видим только публичные заявления. А то, о чем они реально договорились, я думаю, мы увидим в ближайшие три недели, когда заработает парламент, когда Зеленский выступит с какими-то инициативами. Тогда будет понятно, идем ли мы на обострение конфликта на востоке или же есть план урегулирования конфликта. Но ели посмотреть на заявление двух лидеров, там нет ни слова о выполнении Минских договоренностей. А ничего другого для политико-дипломатического урегулирования конфликта нет. Более того, кабинет министров внес проект в Раду о переходном периоде. Фактически они зафиксировали альтернативу Минским договоренностям. И это может привести к обострению ситуации на Донбассе», - считает Килинкаров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Кулеба отметил, что партнеры из США кулуарно указывали украинской делегации, что также считают увеличение поддержки Киева Вашингтоном «наилучшим сигналом» для Москвы.

