«Отрезвление или утопия»: Россия и Украина оценивают мирный план Маска

Американский миллиардер Илон Маск посвятил серию твитов конфликту на Украине, предложив свой вариант его урегулирования.

По его словам, рано или поздно противостояние Запада и России на востоке Украина закончится, стороны сядут за стол переговоров.

«Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», - написал он.

Маск предложил свой план разрешения конфликта, который состоит из четырех пунктов: проведение повторных выборов в регионах под наблюдением ООН, официальное признание Крыма российской территорией, гарантированное водоснабжение Крыма, нейтральный статус Украины.

К сообщению Маск прикрепил голосование, в ходе которого 58,7% подписчиков одобрили предложенный миллиардером план. Также Маск спросил пользователей, согласны ли они с тем, что жителям Донбасса и Крыма самим предстоит определять, в какой стране им жить.

Бизнесмен отметил, что считает маловероятной победу Украины в данном противостоянии, поэтому призвал «искать мира, заботясь о народе Украины».