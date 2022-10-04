«Отрезвление или утопия»: Россия и Украина оценивают мирный план Маска
План урегулирования конфликта от американского миллиардера полностью не устроил Украину. В России согласились с пунктами по Крыму, но не готовы на повторные референдумы.
Американский миллиардер Илон Маск посвятил серию твитов конфликту на Украине, предложив свой вариант его урегулирования.
По его словам, рано или поздно противостояние Запада и России на востоке Украина закончится, стороны сядут за стол переговоров.
«Вопрос только в том, сколько людей погибнет до этого», - написал он.
Маск предложил свой план разрешения конфликта, который состоит из четырех пунктов: проведение повторных выборов в регионах под наблюдением ООН, официальное признание Крыма российской территорией, гарантированное водоснабжение Крыма, нейтральный статус Украины.
К сообщению Маск прикрепил голосование, в ходе которого 58,7% подписчиков одобрили предложенный миллиардером план. Также Маск спросил пользователей, согласны ли они с тем, что жителям Донбасса и Крыма самим предстоит определять, в какой стране им жить.
Бизнесмен отметил, что считает маловероятной победу Украины в данном противостоянии, поэтому призвал «искать мира, заботясь о народе Украины».
Подобные рассуждения привлекли внимание политиков по обе стороны конфликта. Так, Владимир Зеленский ответил бизнесмену своим опросом. В той же социальной сети президент Украины написал: «Какой Маск вам больше нравится – тот, который поддерживает Украину или тот, который поддерживает Россию?».
«Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира», — ответил Маск в комментарии к публикации Зеленского.
При этом бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник поспешил заявить, что ни один житель Украины не купит автомобили Tesla после слов главы компании о сохранении Крыма в составе России.
«Единственное последствие [мирного плана Маска] состоит в том, что теперь ни один украинец никогда не купит гребаную Теслу-хлам. Так что удачи», — написал дипломат в соцсетях.
Российская сторона встретила заявления миллиардера с большим энтузиазмом. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в привычной для себя форме похвалил Маска за такое мнение.
«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания», - написал он в своем Telegram-канале.
Также Медведев предположил, что в следующем посте Маск напишет «Ukraine is an artificial state» («Украина — искусственное государство»).
Со своей стороны, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что Илон Маск своим планом по разрешению ситуации вокруг Укораины рвет все шаблоны политики американского лидера Джо Байдена.
«На его вопрос, должны ли Крым и Донбасс сами решать свою судьбу, "да" ответили больше половины из 1,3 млн пользователей. И им явно не до войны до последнего украинца, спонсором которой выступает нынешняя администрация США», — написал парламентарий.
Он также подчеркнул, что в повторных референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях нет необходимости, поскольку эти территории навсегда вернулись в состав России.
С ним согласился и член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, который поддержал идею о «закрытии вопроса» по Крыму, но вариант с повторными референдумами назвал утопичным.
При этом депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал план американского бизнесмена по урегулированию конфликта вокруг Украины отрезвляющим для всего Запада.
Он назвал миллиардера «продвинутым и современным человеком», который видит реальную картину мира. «План Маска станет отрезвляющим для западного сообщества, погрязшего в русофобской пропаганде», — сказал депутат РИА Новости.
Он также выразил благодарность основателю Space X и Tesla за мужество в вопросе признания Крыма.
Не оставил без внимания посты Маска и его давний друг по переписке бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он с иронией заявил, что причиной таких заявлений стала «русская женщина - космонавт Роскосмоса Анна Кикина», которая на днях полетит на корабле CrewDragon компании SpaseX к МКС.
При этом в мае еще действующий на тот момент глава госкорпорации «Роскосмос» предупредил американского предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска на «включать дурака» и готовиться «отвечать по-взрослому» за поставки Украине средств военной связи.
«По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», - написал он.
При этом аналитики отмечают, что политические посты миллиардера неслучайно совпали с обрушением акций компании Tesla. В воскресенье компания представила отчет за третий квартал 2022 года, из которого следует, что компания продала меньше автомобилей, чем планировалось. На открытии торгов акции резко падают, после чего глава компании высказывается на волнующую всех политическую тему, как бы отвлекая внимание.
Несмотря на все попытки, акции компании продолжили падение после предложенных главой компании Илоном Маском условий для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
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