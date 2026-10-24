Один из логистических центров Омска подвергся атаке беспилотников
24 октября 202618:39
Александра Веснина
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об атаке беспилотников на один из городских логистических центров.
Персонал объекта своевременно эвакуировали, сейчас на месте происшествия задействованы экстренные и оперативные службы.
Ozon заявил о возгорании на своем объекте. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее Хоценко сообщил о том, что в Омске беспилотники противника добрались до северного промышленного узла, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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