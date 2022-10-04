В Совфеде сочли утопией идею Маска о повторных референдумах в Донбассе

Предложение бизнесмена Илона Маска навсегда закрыть вопрос о принадлежности Крыма – нормальное, но его идея о повторных референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях утопична, сообщил ТАСС член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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Так он отреагировал на идеи миллиардера, который предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине. «То, что он предлагает референдум, – это его предложение, но это, честно говоря, утопия. Мы только провели референдум и что, второй проводить?», — задался вопросом сенатор.

При этом он назвал нормальным то, что Маск стремится урегулировать конфликт и признает Крым российским регионом.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на твиты миллиардера Илона Маска. Он спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше, предоставив варианты ответов: «который поддерживает Россию» или «который поддерживает Украину», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:СпецоперацияСовет Федерации РФУкраинаИлон Маск
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