В Совфеде сочли утопией идею Маска о повторных референдумах в Донбассе
Предложение бизнесмена Илона Маска навсегда закрыть вопрос о принадлежности Крыма – нормальное, но его идея о повторных референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях утопична, сообщил ТАСС член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Так он отреагировал на идеи миллиардера, который предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине. «То, что он предлагает референдум, – это его предложение, но это, честно говоря, утопия. Мы только провели референдум и что, второй проводить?», — задался вопросом сенатор.
При этом он назвал нормальным то, что Маск стремится урегулировать конфликт и признает Крым российским регионом.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на твиты миллиардера Илона Маска. Он спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше, предоставив варианты ответов: «который поддерживает Россию» или «который поддерживает Украину», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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