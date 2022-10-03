Маск о конфликте РФ и Украины: «Хотите выжить — ищите мира»

Американский предприниматель, основатель Tesla и Spacex Илон Маск вновь прокомментировал конфликт между Россией и Украиной.

«Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира»,- написал Маск в своем блоге в Twitter.

По мнению бизнесмена, победа Украины в данном конфликте маловероятна, поскольку «Россия имеет > 3 населений Украины».

Ранее в понедельник Маск предложил оставить Крым России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ТЕГИ:УкраинаИлон Маск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры