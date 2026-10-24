СМИ: Украина за три месяца простоя портов потеряла около $6 млрд
Согласно расчётам ТАСС, из‑за простоя портов Большой Одессы, длящегося свыше трёх месяцев (с 22 июля), Украина недополучила порядка 6 млрд долларов валютной выручки.
Порты Одессы, Черноморска и Южного остаются практически вне коммерческой морской торговли: туда заходят только суда, связанные с ВСУ, тогда как торговые суда их избегают. Сейчас морские грузоперевозки осуществляются через дунайские порты — украинский Измаил и румынскую Констанцу. Однако их совокупные возможности позволяют обеспечить не более трети объёмов экспорта, которые ранее проходили через порты Большой Одессы.
В сентябре Украина смогла вывезти лишь 44 % от запланированного на месяц объёма сельхозпродукции. К концу сентября экспорт металлургической продукции полностью остановился. В совокупности эти две товарные категории формировали примерно 65 % всего украинского экспорта и приносили порядка 26 млрд долларов валютной выручки ежегодно.
Частично сгладить негативные последствия удалось за счёт задействования железнодорожной инфраструктуры и дунайских портов. Тем не менее сокращение потерь оказалось незначительным: если в августе ежедневные убытки составляли около 70 млн долларов, то в сентябре — октябре они снизились примерно до 60 млн долларов в день.
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