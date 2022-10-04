Маск ответил Зеленскому на слова о поддержке Украины и России
Миллиардер Илон Маск ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Twitter.
Бизнесмен призвал избежать великой угрозы всему миру из-за конфликта с Россией. «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира», — ответил Маск в комментарии к публикации Зеленского.
3 октября Маск опубликовал серию твитов, сначала предложив свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским.
Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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