Маск ответил Зеленскому на слова о поддержке Украины и России

Миллиардер Илон Маск ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Twitter.

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Бизнесмен призвал избежать великой угрозы всему миру из-за конфликта с Россией. «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира», — ответил Маск в комментарии к публикации Зеленского.

3 октября Маск опубликовал серию твитов, сначала предложив свои пункты по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, назвав Крым российским.

Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир ЗеленскийИлон Маск
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