Погибшие в аварии с микроавтобусом и поездом в ЕАО были иностранцами
В Еврейской автономной области (ЕАО) в аварии с микроавтобусом и поездом погибли иностранные граждане. Такую информацию опубликовало правительство региона.
В ДТП скончались шесть человек, ехавших в микроавтобусе; ещё один пассажир получил тяжёлые травмы и сейчас находится в больнице — медики делают всё возможное, чтобы спасти ему жизнь. Согласно данным властей, все люди, находившиеся в транспортном средстве, были иностранцами.
Авария случилась 24 октября на железнодорожном переезде неподалёку от посёлка Николаевка — на участке федеральной трассы. Водитель микроавтобуса проигнорировал запрещающий сигнал семафора и выехал на пути перед пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Хабаровск — Благовещенск. Несмотря на то что машинист экстренно затормозил, предотвратить столкновение не получилось. Трагический инцидент зафиксирован в 19:02 по местному времени (12:02 мск). При этом локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали.
Как уточнили в Дальневосточной железной дороге (ДВЖД), поезд остался на путях и не сошёл с рельсов. Спустя 37 минут после аварии состав возобновил движение и продолжил следовать по расписанию.
Ранее шестеро детей, в том числе семимесячный ребенок, пострадали в ДТП в Уфе, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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