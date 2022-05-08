Рогозин: Маск ответит «по-взрослому» за обеспечение украинских военных связью
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил американского предпринимателя и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска на «включать дурака» и готовиться «отвечать по-возрослому» за поставки Укране средств военной связи. Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале.
«По нашей информации, доставка и передача Вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал», - подчеркнул глава «Роскосмоса».
Ранее Дмитрий Рогозин в беседе с РИА Новости заявил, что миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск намерен овладеть «думами» людей и заполучить власть над ними за счет создания информационной империи.
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