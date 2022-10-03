Рогозин объяснил заявления Маска по Украине влиянием русской женщины
Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин иронично объяснил заявления предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска о конфликте Украины с Россией.
По мнению Рогозина, причиной таких заявлений стала «русская женщина - космонавт Роскосмоса Анна Кикина», которая на днях полетит на корабле CrewDragon компании SpaseX к МКС.
Ранее в понедельник Маск в своем блоге в Twitter заявил, что победа Украины в данном конфликте маловероятна, поскольку «Россия имеет > 3 населений Украины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+24 158 / сут.
Умерли
388 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+35 294 / сут.
- Швеция оцепит место диверсии на «Северных потоках»
- Зеленский ответил Маску на его твиты
- Медведев похвалил Илона Маска за мнение по конфликту на Украине
- Глава ЗАЭС в эфире «Россия-24» сознался в связях со спецслужбами Украины
- Рогозин объяснил заявления Маска по Украине влиянием русской женщины
- СКА победил ЦСКА в КХЛ
- Франция анонсировала санкции ЕС против России
- На «Госуслугах» появилась форма для жалобы на нарушения по мобилизации
- В Twitter появилась функция редактирования сообщений
- Маск о конфликте РФ и Украины: «Хотите выжить — ищите мира»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru