Рогозин объяснил заявления Маска по Украине влиянием русской женщины

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин иронично объяснил заявления предпринимателя и основателя SpaceX Илона Маска о конфликте Украины с Россией.

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По мнению Рогозина, причиной таких заявлений стала «русская женщина - космонавт Роскосмоса Анна Кикина», которая на днях полетит на корабле CrewDragon компании SpaseX к МКС.

Ранее в понедельник Маск в своем блоге в Twitter заявил, что победа Украины в данном конфликте маловероятна, поскольку «Россия имеет > 3 населений Украины», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Рогозин
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