На Украине выступили с угрозами в адрес Маска

Ни один житель Украины не купит автомобили Tesla – компании бизнесмена Илона Маска, после его слов о сохранении Крыма в составе России, заявил бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник.

В Госдуме прокомментировали план Маска по Украине

«Единственное последствие [мирного плана Маска] состоит в том, что теперь ни один украинец никогда не купит гребаную Теслу-хлам. Так что удачи», — написал дипломат в соцсетях.

Он также нецензурно обругал богатейшего человека в мире за предложенный им план.

Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Tesla Motors
ТЕГИ:КрымУкраинаИлон Маск
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