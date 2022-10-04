На Украине выступили с угрозами в адрес Маска

«Единственное последствие [мирного плана Маска] состоит в том, что теперь ни один украинец никогда не купит гребаную Теслу-хлам. Так что удачи», — написал дипломат в соцсетях.

Он также нецензурно обругал богатейшего человека в мире за предложенный им план.

Украинский лидер Владимир Зеленский также отреагировал на твиты миллиардера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

