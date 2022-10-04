Слуцкий: Маск рвет шаблоны политики Байдена на Украине

Бизнесмен Илон Маск своим планом по разрешению ситуации вокруг Укораины рвет все шаблоны политики американского лидера Джо Байдена, сообщил в Telegram руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

На Украине выступили с угрозами в адрес Маска

«На его вопрос, должны ли Крым и Донбасс сами решать свою судьбу, "да" ответили больше половины из 1,3 млн пользователей. И им явно не до войны до последнего украинца, спонсором которой выступает нынешняя администрация США», — заявил парламентарий.

При этом он отметил, что в повторных референдумах в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях нет необходимости, поскольку эти территории навсегда вернулись в состав России.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что план Маска по урегулированию конфликта вокруг Украины стал отрезвляющим для всего Запада. Он назвал миллиардера «продвинутым и современным человеком», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:УкраинаЛеонид СлуцкийИлон Маск
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